“Con quel culetto quella si merita due schiaffi, è da scannare”: la frase shock di Salvo del GF Vip

La frase shock di Salvo Venenziano al Grande Fratello Vip

“Se io fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente con quel culettino… Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla, dai. Io gli ho visto le budella, le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux”.

Un momento di alta televisione quello che è andato in onda durante il Grande Fratello Vip, questa volta ha dare il meglio di sé è il concorrente Salvo Venenziano, che nel corso di una chiacchierata ridacchiante con gli altri coinquilini, tutti reduci dalla prima edizione del Grande Fratello 1, ha espresso il suo giudizio su un’altra concorrente, l’influencer Elisa De Panicis.

La frase choc di Salvo Veneziano su Elisa De Panicis! Secondo voi, si merita la squalifica? #GFVIP pic.twitter.com/kwnMPOxylE — TrashTVstellare (@trashtvstellare) January 13, 2020

Federica Panicucci, conduttrice di Mattino Cinque, ha commentato duramente le frasi terribili di Salvo Veneziano.

La Panicucci, come di consueto, in trasmissione ha parlato delle novità dalla casa del Grande Fratello Vip. In queste ore fra i telespettatori è montata la protesta a causa delle parole, violentissime, pronunciate da Salvo nei confronti di Elisa.

Un giudizio sessista, volgare e violento: sono in molti ormai a chiedere l’espulsione immediata del pizzaiolo siciliano dal reality.

Potrebbero interessarti Il principe Carlo mette in guardia Harry: “Risorse non sono illimitate”. Fonti reali: “Il nome Sussex non finisca su confezioni di margarina” Si scatta una foto al giorno per 20 anni: il risultato è un video incredibile Salvo Veneziano, frasi sessiste anche su Paola Di Benedetto: “Le stacco la pelle”

“Allora a me questo video sinceramente fa orrore”, ha spiegato la conduttrice. “Trovo assolutamente terribile ciò che Salvo dice, gli altri che ridono. L’ho trovato disgustoso. Disgustoso!”.

“Ma la cosa che mi stupisce – ha aggiunto – è che loro sanno perfettamente di essere ripresi, quindi cosa voleva fare? Il bullo, il simpatico, il ganassa, quello divertito e divertente? Gli è venuta proprio male, perché una cosa del genere è intollerabile, inqualificabile e aggiungerei anche imperdonabile”.

Tutti i concorrenti del Grande Fratelli Vip 2020