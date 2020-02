La Corrida 2020, riparte il programma con Carlo Conti: concorrenti, giuria, conduttori, streaming

Riparte La Corrida, il programma che assicura la risata in onda su Rai 1 a partire da venerdì 21 febbraio 2020. A condurre anche quest’anno sarà Carlo Conti, volto storico della Rai, affiancato da Ludovica Caramis, che abbiamo già visto l’anno scorso negli studi televisivi di Fabrizio Frizzi a Roma.

Il varietà dedicato ai dilettanti allo sbaraglio torna in prima serata con personaggi non famosi pronti a divertire il pubblico con spettacoli e talenti inaspettati.

Carlo Conti conduce per la terza volta di seguito La Corrida, ma quest’edizione 2020 introduce un’interessante novità.

Di seguito, vediamo tutto quello che sappiamo sulla nuova edizione de La Corrida.

La Corrida 2020, il format: la nuova giuria

Novità di quest’edizione 2020 è l’ingresso di una giuria di esperti, composta dai concorrenti delle precedenti edizioni del programma che passeranno dall’altra parte del palco non per essere valutati, ma per valutare.

Compito della giuria di esperti sarà commentare quello che c’è di buono (ma anche negativo) sul palcoscenico.

In ogni caso, come anche gli altri anni, l’unico voto che avrà un peso nella competizione è quello del pubblico in studio.

Tutto sulla giuria di esperti de La Corrida 2020

La Corrida, dopo aver ottenuto un forte consenso da parte del pubblico l’anno scorso, torna ad animare i piccoli schermi di Rai 1.

Il programma, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, ha 50 anni di storia alle spalle, dal suo debutto in radio grazie a Corrado e Riccardo Mantoni, ed è stato considerato uno dei primi talent show dedicato a talenti dilettanti.

La Corrida rimane fedele al suo format originale; tra gli elementi della tradizione resta l’orchestra del maestro Pinuccio Pirazzoli, il semaforo posto al centro del palcoscenico, il pubblico proveniente da ogni parte d’Italia che dovrà esprimere la propria preferenza e fischiare con pentole e campanacci chi non approverà.

La Corrida 2020, i conduttori

Anche quest’anno tornerà Carlo Conti, per il terzo anno consecutivo, a presentare La Corrida. Seduto sul suo sgabello, a un passo dalle quinte, il presentatore della Rai permetterà ai concorrenti di esibirsi sul palco.

Intervistato da TVBlog, Conti ha spiegato: “Siccome La Corrida è il primo talent della storia della tv italiana, abbiamo pensato di mettere dei “giurati allo sbaraglio”: prendere concorrenti dell’anno scorso o qualche persona presa dal pubblico e usarli come opinionisti”.

Poi ha aggiunto: “La Corrida è un lavoro che faccio con la gioia di divertirmi perché è un programma in cui si vive di leggerezza che oggi un po’ manca. Ci prendiamo tutti troppo sul serio… Un concorrente, anche se viene fischiato, esce sempre con il sorriso, mai arrabbiato”.

Al suo fianco, anche questa volta, vedremo Ludovica Caramis, valletta romana conosciuta per aver partecipato al concorso di bellezza Miss Italia e anche per Tale e Quale Show, programma con il quale ha lavorato gomito a gomito con Carlo Conti.

“Per partecipare a La Corrida serve molta autoironia, bisogna lasciarsi andare, a prescindere dal risultato. Anche se per me sarebbe molto difficile raccontare barzellette. Sono proprio negata” aveva dichiarato la valletta prima d’iniziare il suo lungo percorso a La Corrida.

La Corrida 2020, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere La Corrida 2020? In tv e in streaming? Molto facile: il programma condotto da Carlo Conti approda in prima tv su Rai 1 con la nuova edizione.

Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 501 per la versione HD e al tasto 101 per il decoder di Sky.

Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming può accedere gratuitamente – previa registrazione – al sito RaiPlay: selezionando il programma di riferimento tra le dirette, potrà infatti seguire tutto ciò che accade in diretta tramite pc, smartphone e streaming.

Ma c’è di più: chi non può seguire in diretta, può recuperare le puntate andate in onda sempre su RaiPlay, grazie alla funzione on demand.

