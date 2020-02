La Corrida 2020, la giuria speciale selezionata per quest’edizione

Riparte La Corrida, l’edizione 2020 porterà con sé un’importante novità ma rimarrà fedele al format originale sulla maggior parte dei fronti.

A condurre anche quest’edizione sarà Carlo Conti, al suo fianco rivedremo anche Ludovica Caramis, che ha collaborato in passato con Conti anche per Tale e Quale Show.

La Corrida va in onda su Rai 1 da venerdì 21 febbraio 2020, è un programma elaborato in collaborazione con Banijay Italia ed è un format ideato più di 50 anni fa, quando passava per radio grazie a Corrado e Riccardo Mantoni (i suoi ideatori).

A distanza di tanto tempo, e dopo essere passato da Mediaset alla Rai, l’edizione 2020 vedrà una novità: una giuria di esperti.

Tutto quello che c’è da sapere su La Corrida 2020

La Corrida 2020, la giuria di esperti | Giudici

Quest’anno, La Corrida potrà contare su una giuria di esperti, composta dai concorrenti delle precedenti edizioni che hanno avuto il piacere di trovarsi dall’altra parte, e cioè sul palcoscenico, pronti a esibirsi davanti al pubblico e mostrare il loro talento.

Quest’anno, però, la giuria li vedrà sedere dall’altra parte del palco, fermo restando che il giudizio insindacabile e decisivo per la performance di ogni concorrente sarà poi affidato al pubblico presente in studio.

“Siccome La Corrida è il primo talent della storia della tv italiana, abbiamo pensato di mettere dei “giurati allo sbaraglio”: prendere concorrenti dell’anno scorso o qualche persona presa dal pubblico e usarli come opinionisti”, ha spiegato Carlo Conti a TvBlog.

“È un programma che faccio con la gioia di divertirmi perché è un programma in cui si vive di leggerezza che oggi un po’ manca. Ci prendiamo tutti troppo sul serio… Un concorrente, anche se viene fischiato, esce sempre con il sorriso, mai arrabbiato. Anche quest’anno, ci sarà Ludovica Caramis”.

La Corrida resta fedele all’originale, ci sarà l’orchestra del maestro Pinuccio Pirazzoli, il semaforo posto al centro del palco e il pubblico pronto a esprimere il suo voto: applausi per i promossi, fischi, pentole e campanacci per i bocciati.

La Corrida vi aspetta da venerdì 21 febbraio 2020 in prima serata su Rai 1.

