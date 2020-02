La Corrida 2020, dove vedere il programma in tv e in streaming

Tutto pronto per la nuova edizione de La Corrida. Da venerdì 21 febbraio 2020, torna l’appuntamento con i dilettanti allo sbaraglio guidati da Carlo Conti con il supporto di Ludovica Caramis. Ma dove vedere il programma, in tv e in streaming?

Girato negli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, il programma vedrà alcune novità quest’anno a partire da una giuria di esperti, formati in realtà da ex concorrenti della Corrida, che negli anni hanno potuto assaporare il gusto del palcoscenico. Questa volta però si troveranno dall’altra parte, a valutare le esibizioni dei nuovi concorrenti.

Tutto quello che c’è da sapere su La Corrida 2020

Ovviamente, l’unico giudizio che decreterà la vittoria dei concorrenti sarà quello del pubblico: applausi vuol dire sì, pentole, campanacci e fischi vuol dire no.

Ma dove vedere il programma di Carlo Conti? Vediamo tutte le informazioni necessarie per non perdersi neanche una puntata.

La Corrida 2020, dove vedere il programma in tv

Dove vedere La Corrida in tv? Il programma, nato 50 anni fa dalla mente brillante dei fratelli Mantoni (Riccardo e Corrado) se nei primi anni di vita era una stella importante di Mediaset, dal 2018 invece è approdato in casa Rai.

L’edizione 2020 va in onda da venerdì 21 febbraio, dalle ore 21:25, proprio su Rai 1.

Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece dispone di un abbonamento Sky, può trovare il canale al tasto 101 del decoder.

Tutto sulla giuria di esperti de La Corrida 2020

La Corrida 2020, dove vedere il programma in streaming

E se non siete a casa, oppure volete utilizzare un dispositivo che non sia la tv per seguire il programma? Niente panico: alle vostre esigenze ci pensa RaiPlay, rinnovato nel 2020 dallo zampino di Fiorello.

Potrebbero interessarti La proprietà non è più un furto: la trama del film La proprietà non è più un furto: trama e cast del film con Ugo Tognazzi e Flavio Bucci Renegades Commando d’assalto: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

RaiPlay è la piattaforma streaming che consente all’utente di seguire in diretta o di recuperare i programmi andati in onda in tv.

Tutto ciò che dovete fare è registrarvi – via google o facebook – alla piattaforma, oppure fare login, dopodiché cercare i canali in diretta e selezionare in questo caso Rai 1, dove andrà in onda La Corrida.

Oppure, se avete da fare e volete recuperare in un secondo momento la puntata, potete sempre accedere a RaiPlay e cercare direttamente il programma di vostro interesse, dopodiché selezionare le puntate e guardarle, il tutto tramite pc, smartphone, tablet e anche smart tv.