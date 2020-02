The Good Doctor 3, le anticipazioni della seconda puntata: trama

Torna l’appuntamento con The Good Doctor, il medical drama giunto alla terza stagione e in onda in prima tv su Rai 2. Anche questo venerdì, 21 febbraio 2020, va in onda la seconda puntata della serie tv con protagonista il giovane Dottor Shaun Murphy, interpretato dal talentuoso Freddie Highmore.

Di seguito, vediamo quali sono le anticipazioni della nuova puntata di The Good Doctor 3, in onda su Rai 2.

The Good Doctor 3, le anticipazioni della seconda puntata

Questa sera vanno in onda due episodi di The Good Doctor. Il primo s’intitola Claire e racconterà della Dottoressa Brown che si prepara ad affrontare il suo primo eventuale intervento. Si tratta di una colecistectomia laparoscopica.

Melendez non è certo di volerglielo affidare, scarta persino l’ipotesi di operare perché la visuale è molto limitata e l’intervento potrebbe complicarsi.

Shaun, però, propone di effettuare un’operazione diversa dal solito e convince Lim a scegliere Claire per farlo.

Durante il secondo episodio di The Good Doctor, intitolato Prendi la mia mano, Shaun deve affrontare le prime incomprensioni con Carly: cos’è quest’ossessione di tenersi per mano? E perché per lei è così importante?

Intanto, il dottor Glassman annulla il matrimonio con Debbie e, grazie a un consiglio di Shaun, deciderà di lanciarsi in una nuova avventura. Claire, nel frattempo, trova il coraggio di spargere le ceneri di sua madre.

The Good Doctor 3, dove vedere la serie in tv e in streaming

Dove vedere The Good Doctor 3? La serie tv va in onda in prima tv su Rai 2 ogni venerdì, a partire dalle ore 21:20.

Il secondo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 502 per la versione HD. Ancora, chi dispone di un abbonamento Sky può trovare il canale al tasto 102.

Chi invece vuole seguire la serie tv in streaming può sintonizzarsi su RaiPlay, la piattaforma che permette di guardare i programmi della Rai tramite pc, smartphone, tablet e smart tv.

Potete anche recuperare le puntate andate già in onda grazie alla funzione on demand di RaiPlay.

