Stasera in tv 16 dicembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 9 dicembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 9 dicembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 9 dicembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Ognuno è perfetto

Questa sera su Rai 1 inizia una nuova serie, Ognuno è perfetto, per la regia di Giacomo Campiotti con Edoardo Leo e un cast di attori esordienti.

Trama: Stanco dell’ennesimo tirocinio, Rick, un ragazzo down, vuole un lavoro vero. Grazie ad un incontro fortunato, viene assunto nel reparto packaging di una prestigiosa fabbrica di cioccolato di Torino, dove trova, tra i suoi colleghi, Tina, ragazza down di origini albanesi, con la quale c’è subito una forte intesa. Se per Rick va tutto a gonfie vele, suo padre Ivan ha qualche difficoltà in più. Occuparsi del figlio, dopo anni dedicati solo all’azienda, non è facile e il suo rapporto con la moglie Alessia vacilla sempre di più.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Natale a casa Battista

Questa sera su Rai 2 va in onda Natale a Casa Battista, lo show in cui il simpaticissimo comico romano riflette su come sono cambiate le tradizioni degli italiani in uno dei periodi più impegnativi dell’anno.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Report, il programma di inchieste giornalistiche condotto da Sigfrido Ranucci.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta repubblica

Su Rete 4 va in onda Quarta repubblica, il programma di approfondimento sull’attualità politica ed economica del nostro Paese, condotto da Nicola Porro.

STASERA IN TV 16 DICEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Live – Non è la d’Urso

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso, il programma serale di Barbara d’Urso con tanti ospiti dal mondo dello spettacolo e del gossip.

GUIDA TV 16 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Pan – Viaggio sull’isola che non c’e’

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Pan – Viaggio sull’isola che non c’e’, con Levi Miller e Hugh Jackman.

Trama: Durante una notte magica, Peter, dodicenne orfano e ribelle, viene trasportato via nel magico mondo di Neverland. Qui, troverà divertimenti e pericoli prima di scoprire il destino che lo farà diventare la figura leggendaria per sempre nota come Peter Pan.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 16 DICEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Grey’s Anatomy

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata della 15esima stagione di Grey’s Anatomy.

PROGRAMMI TV 16 DICEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 66 Prima TV

21:30 – Spectre

Su Tv8 questa sera va in onda il Spectre, film del 2006 con Daniel Craig e Christoph Waltz.

Trama: In missione per conto di M, la defunta M che gli ha lasciato un video e un incarico spinoso da risolvere, James Bond sventa un attentato e uccide Marco Sciarra, terrorista legato a SPECTRE, una misteriosa organizzazione criminale e tentacolare. Il suo colpo di testa gli aliena Gareth Mallory, il nuovo M alle prese con pressioni politiche e Max Denbigh, membro del governo britannico che non vede l’ora di mandare in pensione i vecchi agenti dell’MI6 e di controllare con tanti occhi le agenzie del mondo. Congedato a tempo (in)determinato, Bond prosegue la sua indagine contro il parere di Mallory e con l’aiuto dei fedeli Q e Moneypenny. Tra un funerale e un inseguimento, una vedova consolabile e una gita in montagna, l’agente 007 stana Mr. White, una vecchia conoscenza con crisi di coscienza e una figlia da salvare. Bond si fa carico di entrambe e protegge Madeleine Swann dagli scagnozzi di SPECTRE, amministrata dal sadico Franz Oberhauser. È lui l’uomo dietro a tutto, è lui il megalomane da eliminare. Madeline la chiave per risalire. Per risalire alla sua nemesi, per risalire il suo tempo perduto.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – The Vanishing – Il mistero del faro

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film Amici come prima, con Massimo Boldi e Christian De Sica.

Trama: Su un’isola disabitata, a 20 miglia dalla costa scozzese, giungono tre custodi del faro per compiere il loro turno di sei settimane. Quando i tre – Thomas, James e Donald – si stabiliscono e iniziano i loro abitudinari compiti, qualcosa di inaspettato si verifica nelle loro vite, destinate potenzialmente a cambiare: trovano dell’oro. Ma da dove proviene il prezioso metallo? A chi appartiene? Una barca che appare all’orizzonte potrebbe avere tutte le risposte alle loro domande. Quella che ne consegue sarà però una tesa battaglia per la sopravvivenza, alimentata dall’isolamento, dalla paranoia e dall’avidità.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 16 DICEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:30 – L’uomo della Domenica: Milan 120

21:00 – #SkyBuffaRacconta Gigi Riva Ep. 1

Su Sky Sport Uno stasera va in onda il nuovo racconto di Federico Buffa, dedicato a un mito del calcio e dello sport italiano: Gigi Riva.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

21:15 – Best Bakery: pasticcerie d’Italia

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova puntata di Best Bakery: pasticcerie d’Italia. Ogni pasticceria ha le sue specialità, ma quale sarà la migliore?

