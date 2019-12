Live Non è la d’Urso, gli ospiti della puntata di stasera: Alba Parietti, Gianpiero Mughini, Taylor e Jade Mega

Nuovo appuntamento con Live Non è la d’Urso, la trasmissione di Barbara d’Urso con tanti ospiti in onda in prima serata su Canale 5. Come sempre spazio a vari personaggi, da quelli del mondo dello spettacolo al gossip, pronti a interagire tra di loro e confrontarsi. Ecco le anticipazioni della puntata di oggi, 16 dicembre 2019.

Prima della pausa natalizia, stasera torna in onda Live non è la d’Urso con tanti ospiti e momenti di puro intrattenimento. Elemento chiave di questo programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, infatti, gli spettatori possono scegliere il proprio preferito dando il “mi piace” e “non mi piace” attraverso l’app di Mediaset Play.

Un altro altro degli elementi caratteristici sono le sfere di Live: alcuni degli ospiti si confrontano con cinque sfere, al cui interno si trovano dei personaggi pronti a dibattere sul tema. Le sfere rosse hanno idee contrarie a quelle dell’ospite, quelle verdi sono favorevoli. Si scatena così l’uno contro tutti. Ma quali sono gli ospiti di questa sera, lunedì 16 dicembre 2019? Di seguito le anticipazioni.

Live Non è la d’Urso ospiti: le anticipazioni

Quella di stasera è la quattordicesima puntata di questa seconda edizione di Live Non è la d’Urso. Ci saranno in tutto tre accesi confronti, oltre a dare spazio ai temi più caldi del momento di gossip. Il primo confronto riguarda due personaggi molto focosi e che di certo non le mandano a dire come Alba Parietti e Gianpiero Mughini.

In una puntata di Vieni da me, trasmissione di Rai 1, il giornalista aveva detto della Parietti: “Non penso che Alba Parietti sia la grande pensatrice del nostro secolo, che lei pensa di essere. Come quando parla della seconda guerra mondiale”.

Una frase a cui la donna aveva risposto per le rime dicendo: “Non accetto che Mughini dica che non conosco la storia della Seconda Guerra Mondiale, non è un argomento qualsiasi. È un tema che fa parte delle ragioni della mia vita… Mughini ha fatto la Seconda Guerra Mondiale? Ha partecipato? In che veste? Mio padre partigiano, antifascista, la Resistenza l’ha fatta non solo combattendo a rischio della propria vita. L’ha fatto anche da bambino non indossando la divisa da Balilla e prendendo botte. Mughini dice che la resistenza non sarebbe servita a niente senza gli americani”.

Successivamente, in un’intervista al programma radiofonico La Zanzara, la showgirl aveva aggiunto: “Non sopporto il fatto che una persona debba essere per forza intellettualmente disonesto e sputtanare gli altri senza motivo, cosa che fa da anni, tra l’altro senza argomenti… Mi attacca da anni senza argomentare solo sulla base di pregiudizi tra l’altro machisti, maschilisti.

Sono anni che dice che io non capisco nulla, che sono una non in grado di esprimere concetti… Perché io credo che Mughini faccia parte di una categoria di persone per cui le donne dovrebbero stare relegate e ghettizzate dentro certi ruoli. A lui da fastidio che io esprima delle idee, dei pensieri di senso compiuto, senza offendere mai, perché non ho mai offeso né lui né altri”.

Si prevede dunque un confronto molto acceso tra due personalità forti e divisive come Alba Parietti e Gianpiero Mughini. Il secondo acceso scontro della puntata di oggi, 16 dicembre 2019, di Live Non è la d’Urso riguarda le sorelle Mega, che se la vedranno con le cinque sfere.

Live Non è la D’Urso, Taylor Mega: “Fare l’influencer è stressante”

Uno degli ospiti all’interno delle sfere di Live Non è la d’Urso sarà Antonella Elia, con la quale Taylor e Jade avevano avuto un’accesa discussione. Dopo la loro esibizione a La Repubblica delle donne, infatti, la Elia aveva commentato: “A me di vedere il vostro c… e le vostre t… non me ne frega un cavolo”.

Parole pesanti a cui Taylor Mega aveva risposto dicendo “Sei una donna, dovresti stare dalla parte delle donne”. Riusciranno a chiarirsi nel corso della puntata di oggi di Live Non è la d’Urso? Le sorprese non finiscono qui. Il terzo confronto di stasera riguarda Paola Caruso e Moreno Merlo. I due ex fidanzati, dopo i vari confronti a distanza, potranno finalmente dirsi in faccia ciò che pensano l’uno dell’altra.

La puntata di oggi di Live si chiuderà infine con i gossip hot, che nell’ultimo periodo hanno fatto banco sul web e nelle trasmissioni della d’Urso. In particolare ci saranno aggiornamenti sulla suora scappata dal monastero con il suo amato?

Appuntamento dunque stasera 16 dicembre 2019 con una nuova puntata di Live Non è la d’Urso, dalle 21.20 su Canale 5.