Jade Mega, chi è l’influencer sorella di Taylor ospite di Live Non è la d’Urso

Jade Mega è nota a tutti per essere la sorella della più nota Taylor, una delle influencer più seguite e amate. Anche Jade, oltre ad essere molto bella, sta diventando un personaggio noto. La ragazza è infatti ospite della puntata di oggi, 16 dicembre 2019, di Live Non è la d’Urso, la trasmissione condotta da Barbara d’Urso.

Le due sorelle Mega saranno nello studio della trasmissione di Canale 5 per un acceso confronto con Antonella Elia, che recentemente, commentando una loro ospitata a La repubblica delle donne, ha detto: “A me di vedere il vostro c… e le vostre t… non me ne frega un cavolo”.

Parole pesanti a cui Jade e Taylor Mega risponderanno nel corso della puntata di oggi di Live Non è la d’Urso. Ecco intanto qualche informazione su chi è Jade Mega.

Jade Mega chi è: biografia e carriera della sorella di Taylor

Nata a Carlino, piccolo paese in provincia di Udine, ha tre anni in meno della sorella Taylor: è nata infatti nel 1996. Il suo vero nome è Giada Todesco. La sua famiglia di origine alleva tacchini ma lei, come la sorella, sin da piccola è alla ricerca della fama e del successo.

La bellezza d’altronde non l’è mai mancata: fisico scolpito, capelli biondi e occhi di ghiaccio, non ha molto da invidiare alla più famosa Taylor. Jade Mega ha studiato enogastronomia dolciaria, ma dopo un anno di università capisce che non è molto portata.

Dopo poco, insieme alla sorella, crea la Mega Swim, una linea di costumi pubblicizzata principalmente sui social. Scatti spesso molto provocanti che non passano inosservati. Anche per Jade si aprono le porte del successo, e in poco tempo diventa una delle influencer più richieste.

Nel 2018 inoltre, le due Mega hanno sfilato insieme sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia indossando gli abiti dello stilista Matteo Evando Manzini.

Jade Mega chi è: vita privata

Del suo privato sappiamo molto poco, neppure se sia fidanzata oppure no. Tuttavia la ragazza in un’intervista ha rivelato di essere fidanzata da due anni con un certo Alberto, che definì addirittura l’uomo dei suoi sogni, e che il suo più grande desiderio era quello di mettere su famiglia.

L’influencer ha ovviamente un profilo Instagram molto attivo, che usa anche per lavoro. Al momento è seguita da oltre 15mila persone.

