Natale a Casa Battista, stasera 16 dicembre lo spettacolo comico su Rai 2

Uno spettacolo in prima serata a pochi giorni da Natale per festeggiare 30 anni di carriera: questa sera, lunedì 16 dicembre 2019, su Rai 2 va in onda Natale a Casa Battista, uno show comico con l’attore romano Maurizio Battista.

Una serata tutta da ridere, all’insegna dell’irriverenza, per prepararsi all’arrivo delle festività natalizie. Un one man show esilarante e tutto da ridere, in cui si alternano grandi momenti di comicità a sputi di riflessione più seri.

Tra i temi di Natale a Casa Battista, riflessioni su come siano cambiate le tradizioni, soffermandosi in particolare su come sia avvenuto il passaggio da un Natale di tipo analogico e più tradizionale a quello iper-moderno e digitale di adesso. Il tutto con il suo stile diretto e genuino, da testimone oculare di questo cambiamento.

Alla serata, trasmessa oggi su Rai 2 dalle 21.20, prendono parte numerosi ospiti: l’attrice comica Valentina Persia, il prestigiatore e illusionista Andrea Paris, il comico e attore Uccio De Santis e il cuoco campione di street food romanesco Sergio Esposito.

Nello speciale Natale a Casa Battista non si parlerà solo delle imminenti festività. Tra i monologhi dell’attore romano, che festeggia 30 anni di carriera, storie ed aneddoti legati ai cambiamenti in atto nel nostro Paese: dal lavoro alla tecnologia, dai rapporti umani alla famiglia fino alla cucina.

Lo show prende spunto dai ricordi personali dell’artista che si uniscono a quelli dei telespettatori per arrivare a una riflessione sull’oggi e sui valori importanti, con la volontà di cogliere sempre il lato più divertente della vita e delle cose. Perché in fondo, nonostante tutti i suoi difetti, siamo innamorati del nostro Paese e, nel caso di Battista, anche della sua città, Roma.

Parlando di questa serata in onda su Rai 2, Maurizio Battista in un’intervista su Sorrisi ha dichiarato: “A me piace ricreare l’atmosfera che vivo a teatro con gli amici e con la gente che viene a vederci. Lo spettacolo si terrà al teatro Massimo di Roma e interverranno tanti ospiti che, come regalo di Natale, proporranno una loro esibizione. E comunque prevedo non mancheranno momenti di riflessione con le poesie recitate da Giorgio Gobbi, che ha lavorato nel film Il marchese del Grillo”.

