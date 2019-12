Stasera in tv 15 dicembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 15 dicembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 15 dicembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 15 dicembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Pezzi unici

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Pezzi unici, la fiction con protagonista Sergio Castellitto.

Trama: Vanni è un artigiano fiorentino, un maestro della lavorazione del legno. Il mestiere e la bottega che porta il suo nome vengono da lontano: un lascito che la sua famiglia si tramanda da generazioni. Nella sua bottega, Vanni accoglie, controvoglia, dei ragazzi: fanno parte di una casa famiglia e il lavoro con lui varrà come programma di riabilitazione sociale. Nella stessa casa famiglia aveva vissuto Lorenzo, suo figlio, un ragazzo morto in circostanze misteriose. Vanni non sa che i ragazzi che ha accolto nella sua bottega sono legati indissolubilmente a Lorenzo…

Ecco il trailer:

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Che tempo che fa

Questa sera su Rai 2 arriva una nuova puntata di Che tempo che fa, condotto come sempre da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e tantissimi ospiti.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Un giorno in Pretura – La strana morte di Alfredo Cappelletti

21:25 – La Grande Storia – 40 anni di Rai 3

Questa sera su Rai 3 torna La grande storia, con la storia raccontata dal vivo attraverso immagini esclusive, le voci dei protagonisti, nei luoghi che hanno fatto il Novecento e non solo.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:25 – In trappola – Don’t get out

Su Rete 4 va in onda il film In trappola – Don’t get out, con Wotan Wilke Mohring.

Trama: L’imprenditore edile berlinese Karl Brendt sta accompagnando a scuola i figli Josefine e Marius. Mentre è in viaggio arriva al suo cellulare una telefonata da un numero sconosciuto. Lo sconosciuto lo informa di aver nascosto nella macchina una bomba che salterà in aria non appena qualcuno tenterà di scendere e fa una richiesta precisa: Karl dovrà procurarsi una ingente somma di denaro. Karl non ha altra scelta che assecondare la richiesta del ricattatore, ma il suo comportamento suscita ben presto sospetti nella moglie Simone, che teme che voglia sequestrare i figli. Simone informa la polizia, che avvia l’inseguimento e chiama in causa l’esperta di esplosivi Pia.

STASERA IN TV 15 DICEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Indovina chi viene a Natale?

Su Canale 5 stasera va in onda

Trama: È Natale. Giulio (Diego Abatantuono) e Marina (Angela Finocchiaro), una coppia di imprenditori, attende l’arrivo dei familiari nel proprio cottage innevato per trascorrere le vacanze invernali tutti insieme. Nel frattempo, un uomo vede i figli della compagna per la prima volta, ma questi fanno di tutto per cacciarlo di casa.

Ecco il trailer:

GUIDA TV 15 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:10 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera va in onda una nuova puntata di Le Iene Show.

PROGRAMMI TV 15 DICEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Non è l’arena

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Non è l’arena, con Massimo Giletti e tanti ospiti.

PROGRAMMI TV 15 DICEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Cremona

21:30 – Babbo Natale cercasi Prima TV

Su Tv8 questa sera va in onda in prima tv Babbo Natale cercasi, con Jodie Sweetin.

Potrebbero interessarti Stasera in tv sabato 14 dicembre 2019, programmi e film: Una serata per Telethon, Tu sì que vales, Mamma ho riperso l’aereo Stasera in tv venerdì 13 dicembre 2019, programmi e film: 20 anni che siamo italiani, Il processo Stasera in tv giovedì 12 dicembre 2019, programmi e film: Io ricordo, Piazza Fontana, Stati Generali, All together now

Trama: Grace si sta impegnando nell’organizzazione della parata di Natale della sua piccola città. Purtroppo Tom, che tutti gli anni veste i panni di Babbo Natale durante la sfilata, fa una brutta caduta e non può partecipare alla manifestazione. Grace deve trovare il prima possibile un degno sostituto se non vuole deludere i suoi concittadini. L’unico disponibile è Ben, il figlio di Tom, che però detesta il Natale.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Fuga da Reuma Park

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film Fuga da Reuma Park, con Aldo, Giovanni e Giacomo.

Trama: In un futuro prossimo, Giacomo è in sedia a rotelle, attaccato a flebo di Barbera e gira con una pistola giocattolo. Giovanni ha la memoria che fa cilecca e parla con i piccioni ma non ha perso la passione per le procaci infermiere. Aldo viene abbandonato dai figli proprio la mattina di Natale. I tre si ritrovano al Reuma Park, una casa di ricovero improvvisata all’interno di un Luna Park dismesso, dove imperversa l’energica Ludmilla, un’infermiera russa taglia XXL. La notte di Natale, mentre al Reuma Park si fa festa con ospiti a sorpresa, musica, tombolata e panettone, il trio ricomposto mette in atto una rocambolesca fuga a suon di petardi. Verso dove? Giacomo ha un sogno, Giovanni ha una barca e Aldo ha il solito travolgente entusiasmo. Tutto può accadere, anche imboccare i Navigli di Milano per raggiungere Rio de Janeiro.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 15 DICEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:00 – Sky Calcio Show (diretta)

20:40 – Fiorentina – Inter (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera va in onda Fiorentina – Inter (diretta), posticipo domenicale della 16esima giornata di Serie A.

SKY UNO

20:25 – Master – Chef USA Ep. 22

21:15 – Mix & Match – Il guardaroba delle meraviglie Ep. 7 Prima TV

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova puntata di Mix & Match – Il guardaroba delle meraviglie.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI