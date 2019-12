Indovina chi viene a Natale: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, domenica 15 dicembre, in prima serata su Canale 5 va in onda Indovina chi viene a Natale, film del 2013 di Fausto Brizzi con Diego Abatantuono, Claudio Bisio, Raoul Bova, Carlo Buccirosso, Gigi Proietti e Claudia Gerini.

Vediamo tutto quello che c’è da sapere su questa pellicola natalizia: la trama, il cast, il trailer e come vederla in diretta tv o in streaming.

Indovina chi viene a Natale film: la trama

Come di consueto in occasione del Natale, una famiglia molto allargata si riunisce dopo la morte del capofamiglia Leonardo Sereni, famoso cantante. Giulio, suo figlio maggiore, possiede e gestisce con la moglie Marina una fabbrica di panettoni, mentre la loro figlia psicologa Valentina si fidanza con Francesco, un diversamente abile rimasto senza gli arti superiori a seguito di un brutto incidente.

La secondogenita di Leonardo e della moglie Emma è Chiara, madre di due bambini, Azzurra e Filippo, avuti da due diverse relazioni; dopo tanti amori sbagliati, finalmente sembra aver trovato l’uomo giusto, ovvero Domenico, un maestro elementare. C’è anche un figlio avuto da Leonardo da una relazione extra-coniugale, il napoletano Antonio. Quest’ultimo è sposato con Elisa e hanno tre bambini. Giulio e Marina inizialmente non accettano che la figlia stia con un disabile, ma Francesco darà prova di sapersela cavare da solo nonostante il suo handicap. I figli di Chiara non vogliono che la loro madre stia con l’ennesimo uomo, perché gelosi. Da qui nascono vari dispetti a Domenico, che si troverà a giustificare vari equivoci. Chiara lo caccerà di casa, facendolo poi ritornare, appena i bambini confesseranno le loro colpe.

Il cast

Qui di seguito il cast della pellicola al completo, con attori e rispettivi personaggi interpretati:

Diego Abatantuono – Giulio Sereni

– Giulio Sereni Claudio Bisio – Domenico

– Domenico Raoul Bova – Francesco

– Francesco Gigi Proietti – Leonardo Sereni

– Leonardo Sereni Carlo Buccirosso – Antonio Sereni

– Antonio Sereni Cristiana Capotondi – Valentina Sereni

– Valentina Sereni Claudia Gerini – Chiara Sereni

– Chiara Sereni Angela Finocchiaro – Marina

– Marina Rosalia Porcaro – Elisa

– Elisa Isa Barzizza – Nonna Emma

– Nonna Emma Massimo Ghini – poliziotto

– poliziotto Fausto Brizzi – poliziotto

– poliziotto Rosa Enginoli Gerini – Azzurra

Il trailer

Ecco il trailer ufficiale del film:

Diretta tv e streaming

Dove vedere in tv il film Indovina chi viene a Natale? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, domenica 15 dicembre 2019, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: L’ora legale è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

