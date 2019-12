Pezzi unici anticipazioni: la trama della quinta puntata stasera su Rai 1

Questa sera, 15 dicembre 2019, torna un nuovo appuntamento con Pezzi Unici, la serie televisiva con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello in onda su Rai 1 partita lo scorso 17 novembre. La fiction vede come protagonista Vanni, un artigiano molto addolorato per la morte improvvisa del figlio e che cercherà di scoprire la verità sulla sua tragica scomparsa.

Lorenzo, finito nel vortice della droga, ha infatti deciso di togliersi la vita seppur in circostanze sospette: il ragazzo negli ultimi tempi aveva infatti deciso di darci un taglio con quella roba e aveva persino organizzato un corso di artigianato per cinque ragazzi problematici provenienti da una casa famiglia. Vanni, con il cuore in pezzi, si prende carico del progetto del figlio e porta avanti il lavoro con quei cinque ragazzi.

Di seguito, le anticipazioni e la trama della quinta puntata di Pezzi Unici, in onda domenica 15 dicembre 2019 su Rai 1.

Pezzi Unici, la trama della quinta puntata: dov’eravamo rimasti?

Nel primo episodio in onda questa sera, 15 dicembre, dal titolo Il vero e il falso, vedremo Marcello sempre più preoccupato per il rapporto tra sua figlia ed Elia. Vanni, nel frattempo, è arrivato alla conclusione che la morte di suo figlio sia legata alla scomparsa di un quadro che, nella sua ricostruzione, Lorenzo stava copiando per ripagare i suoi debiti.

La trama completa della fiction di Rai 1

Nel secondo episodio infatti, Caccia ai ladri, Vanni e Carlo cercheranno di scoprire chi ha commissionato il quadro a Lorenzo. Così arrivano a visitare un magazzino abbandonato, ma non riusciranno a trovarvi niente all’interno che possa avvicinarli alla verità. Jess nel frattempo sarà sempre più confusa riceverà un messaggio dal suo ex-marito, Lucio, il quale si dirà pronto a riprendere la loro storia.

Pezzi Unici vi aspetta su Rai 1 domenica 15 dicembre 2019 in prima serata dalle 21:25.

