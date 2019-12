Stasera in tv 14 dicembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 14 dicembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 14 dicembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 14 dicembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Una Serata per Telethon

Questa sera su Rai 1 va in onda, come ogni anno, la serata organizzata dalla fondazione Telethon in occasione del Natale. Quest’anno alla conduzione, sul palco dell’Auditorium della Rai del Foro Italico, Antonella Clerici e Paolo Belli con tanti ospiti.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – N.C.I.S.

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di N. C. I. S., dal titolo Guerra senza fine.

Trama: Il direttore Vance è in mano al terrorista Hakim, che lo costringe a rapinare una banca ed a mandare un videomessaggio in supporto dei terroristi.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Le parole della settimana

21:45 – Città segrete – Roma

Questa sera su Rai 3 va in onda l’ultima puntata di Città segrete, il programma di Corrado Augias alla scoperta dei segreti delle grandi città. Un viaggio tra luoghi indimenticabili e misteriosi di grandi centri urbani che crediamo di conoscere, ma di cui in realtà abbiamo scoperto ancora solo la superficie. La puntata di stasera è dedicata a Roma.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Week End

21:25 – The Jackal

Su Rete 4 stasera va in onda un film del 1997 con Bruce Willis e Richard Gere, The Jackal.

Trama: Caccia a un pericolosissimo assassino professionista maestro nell’arte del travestimento.

STASERA IN TV 14 DICEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Tu si que vales

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata di Tu si que vales, condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, con una giuria d’eccezione formata da Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Teo Mammucari.

GUIDA TV 14 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Mamma ho riperso l’areo

Su Italia 1 questa sera va in onda un classico natalizio, il film Mamma ho riperso l’aereo, del 1992 con Macaulay Culkin.

Trama: La numerosa famiglia McCallister decide di passare le vacanze natalizie in Florida, ma all’aeroporto il piccolo Kevin si perde e sbaglia aereo, ritrovandosi così a New York. Mentre i genitori lo cercano, Kevin occupa, grazie alla carta di credito del padre, una suite al grand hotel, fa amicizia con una barbona e soprattutto sventerà, come nel primo episodio, i piani criminosi degli incapaci ladri Harry e Marv.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 14 DICEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – Sette anni in Tibet

Questa sera su La 7 va in onda il celebre film con Brad Pitt, Sette anni in Tibet, per la regia di Jean-Jacques Annaud.

Trama: Lo scalatore Harrer, di simpatie filonaziste, nel 1939 abbandona la moglie incinta per recarsi in Tibet con l’intenzione di scalare una delle cime della catena dell’Himalaya, ma viene fatto prigioniero dagli inglesi. Dopo alcuni anni di prigionia riesce a fuggire, e scalando l’Himalaya arriva in Tibet. Il Dalai Lama vuole conoscere l’austriaco biondo, e i due iniziano un rapporto di amicizia.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 14 DICEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

Potrebbero interessarti Stasera in tv venerdì 13 dicembre 2019, programmi e film: 20 anni che siamo italiani, Il processo Stasera in tv giovedì 12 dicembre 2019, programmi e film: Io ricordo, Piazza Fontana, Stati Generali, All together now Stasera in tv mercoledì 11 dicembre 2019, programmi e film: I Medici 3, Salemme, L’ora legale

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Parco del Pollino

21:30 – Natale a Winters Inn Prima TV

Su Tv8 questa sera va in onda il film Natale a Winters, con B. Lenz e A. Walker.

Trama: Jenna Hudson e Kevin Jenner sono due giovani con caratteristiche totalmente diverse che lavorano nella stessa testata online. Single e senza aver progettato nulla per Natale si rendono dispobibili come volontari per un servizio. La loro vita cambierò quando un’improvvisa tempesta di neve costringerà il loro aereo ad atterrare a Santa Claus. La coppia spaesata troverà accoglienza nella storica locanda gestita da Carol e Christopher Winters che è in pericolo. Jenna e Kevin mettendo da parte i loro contrasti ricominceranno ad apprezzare la magia del Natale aiutando i proprietari a salvare la loro attività.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Questo o quello

21:15 – Il sapore del successo

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Il sapore del successo, con Bradley Cooper e Sienna Miller.

Trama: Adam Jones è uno chef che ha rovinato la propria carriera e ha perso il suo prestigioso ristorante a Parigi. Deciso a ritornare ai vertici rimette in piedi la sua vecchia brigata e cerca di creare il piu’ grande ristorante del mondo a Londra.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 14 DICEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:00 – #SkyBuffaRacconta Gigi Riva Ep. 1

21:00 – Napoli – Parma

Su Sky Sport Uno stasera va in onda la Napoli-Parma.

SKY UNO

19:40 – Antonino Chef Academy Ep. 5

21:15 – X Factor 2019 Finale

Questa sera su Sky Uno va in onda in replica la finale di X Factor 2019, andato in scena giovedì sera in diretta. È la semifinale dell’edizione 13 del talent.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI