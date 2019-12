Una Serata per Telethon, gli ospiti della festa di Natale in onda su Rai 1

Rai 1 celebra i 30 anni della maratona Telethon con una serata speciale, una festa di Natale con tantissimi ospiti. Una serata per Telethon va in onda sabato 14 dicembre 2019, dalle ore 20:35, su Rai 1 e si propone di essere una serata calda e avvolgente ma al tempo stesso spettacolare.

L’obiettivo della serata non è di commuovere il pubblico raccontando il dolore dietro le battaglie, ma di celebrare la gioia della vittoria dei traguardi raggiunti in tanti anni di ricerca.

In tantissimi parteciperanno alla serata, membri del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport che hanno voluto prendere parte alla serata per raccontare la loro esperienza con la malattia.

Festeggiare 30 anni della maratona Telethon su Rai 1: la festa di Natale

Ad esempio, durante la serata sarà mostrato il cortometraggio realizzato da Luca Zingaretti (che l’ha ideato e scritto). Si tratta del quattordicesimo cortometraggio promosso da Rai Cinema per Telethon e Luca Zingaretti (conosciuto come Montalbano) è già Ambasciatore di Missione e volto delle campagne di Fondazione Telethon. Il cortometraggio in questione è di Bibi film con Rai Cinema ed è stato realizzato insieme a Massimo Reale, Giuseppe Cesaro e Pamela Maffioli.

Una Serata per Telethon, gli ospiti per la Festa di Natale

Ma chi parteciperà alla serata in onda su Rai 1? Sabato 14 dicembre, a riunirsi per la grande festa natalizia, saranno:

Serena Rossi

Luca Zingaretti

Carlotta Mantovan

Marco Giallini

Pierfrancesco Favino

Gigi Proietti

Francesco Pannofino

Giusy Ferreri

Pippo Baudo

In più, durante la serata, saranno realizzate delle performance spettacolari di danza internazionale realizzate con la direzione artistica di Angelo Bonello, dedicate al Natale.

La serata sarà condotta dall’intramontabile Antonelle Clerici, con l’aiuto di Paolo Belli e della sua Big Band.

Chiunque voglia contribuire alla ricerca Telethon può donare, entro il 31 dicembre 2019, chiamando da rete fissa o inviando un sms al numero solidale 45510.

Una serata per Telethon, Festa di Natale, vi aspetta su Rai 1 sabato 14 dicembre 2019, alle ore 8:35.