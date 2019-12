Mamma ho riperso l’aereo: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Mamma ho riperso l’aereo: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 14 dicembre 2019, in prima serata su Italia 1 torna un classico natalizio, il film Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York. La pellicola, del 1992 per la regia di Chris Columbus, è il sequel di Mamma, ho perso l’aereo e vede come protagonista Macaulay Culkin.

Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

Mamma ho riperso l’aereo film: la trama

La numerosa famiglia McCallister decide di passare le vacanze natalizie in Florida, ma all’aeroporto il piccolo Kevin si perde e sbaglia aereo, ritrovandosi così a New York. Mentre i genitori lo cercano, Kevin occupa, grazie alla carta di credito del padre, una suite al grand hotel, fa amicizia con una barbona e soprattutto sventerà, come nel primo episodio, i piani criminosi degli incapaci ladri Harry e Marv.

Il cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Macaulay Culkin – Kevin McCallister

– Kevin McCallister Joe Pesci – Harry Lime

– Harry Lime Daniel Stern – Marvin “Marv” Merchants

– Marvin “Marv” Merchants Brenda Fricker – signora dei piccioni

– signora dei piccioni Catherine O’Hara – Kate McCallister

– Kate McCallister John Heard – Peter McCallister

– Peter McCallister Tim Curry – Hector, il concierge

– Hector, il concierge Rob Schneider – Cedrick, il facchino

Il trailer

Ecco il trailer del film:

Diretta tv e streaming

Come fare per vedere Mamma ho riperso l’aereo in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 14 dicembre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

Potrebbero interessarti Una Serata per Telethon, tutti gli ospiti per la Festa di Natale su Rai 1 Tu sì que vales finalisti 2019: i concorrenti della finale del 14 dicembre Tu si que vales, stasera 14 dicembre 2019 la finale in diretta su Canale 5

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming