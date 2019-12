Città segrete, Corrado Augias su Rai 3 va a Roma: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera, sabato 14 dicembre 2019, il quarto e ultimo appuntamento della nuova stagione di Città segrete di Corrado Augias. Il giornalista e conduttore è giunto alla tappa finale del suo viaggio: Roma, la città eterna.

Dopo il successo dello scorso anno, quando Augias ha mostrato al pubblico della rete di Viale Mazzini quattro gioielli come Parigi, Londra, Gerusalemme e Roma, il giornalista ha infatti deciso di fare rotta in altre quattro splendide città: Mosca, Vienna, Venezia e (nuovamente) Roma.

I telespettatori sono stati proiettati in un viaggio ricco di spunti, con storie e personaggi diversi, luoghi indimenticabili e misteriosi: piazze, monumenti, opere d’arte, palazzi ed enigmi, tutti raccontati con l’inconfondibile stile della narrazione di Corrado Augias.

In attesa della messa in onda del programma, prevista per stasera alle 21:45 su Rai 3, vediamo le anticipazioni di Città segrete – Roma.

Le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera il giornalista e conduttore porterà i telespettatori di Rai nel cuore della città eterna, tra le sue mille bellezze e sfumature. Ma soprattutto tra i suoi diversi luoghi archeologici e la sua storia, viaggiando tra luoghi indimenticabili e una galleria di personaggi ed epoche diverse: Marco Aurelio, la Repubblica romana, il rastrellamento del ghetto e la leggenda di Romolo e Remo.

A rendere il tutto ancora più coinvolgente saranno, naturalmente, lo stile e la narrazione di Corrado Augias.

