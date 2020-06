X Factor 2020 giudici: la giuria ufficiale annunciata a EPCC

Sono stati ufficializzati i giudici di X Factor 2020, il popolare talent di Sky che tornerà in autunno con una giuria fortemente rinnovata. Ad annunciare i nomi dei nuovi giudici che siederanno al tavolo della prossima edizione è stato il conduttore del programma musicale Alessandro Cattelan nel corso della puntata di oggi, 9 giugno 2020, di EPCC – E poi c’è Cattelan, lo show che presenta in diretta ogni martedì su Sky Uno.

I giudici di X Factor 2020 sono: Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli ed Hell Raton.

X Factor 2020 giuria: i nomi dei giudici

Si tratta di due new entry assolute e di due graditi ritorni a comporre la nuova giuria di X Factor 2020, il talent musicale di Sky condotto anche quest’anno da Alessandro Cattelan. Un tavolo dei giudici fortemente rivoluzionato, per cercare di rialzare gli ascolti dopo la deludente edizione del 2019.

La novità probabilmente più interessante è rappresentata dall’arrivo di Emma Marrone. La cantante, uno dei volti simbolo di Amici, il talent che ha vinto nel 2010, è stata diverse volte accostata negli anni passati al programma di Sky, ma non se n’era mai fatto nulla. Quello di Mika è invece un ritorno a tratti inaspettato. Le sue partecipazioni in qualità di giudice, in effetti, non avevano sempre convinto. Il cantante libanese ha esordito nella settima edizione (2012) ed è stato confermato nelle due stagioni successive.

Un ritorno che farà felici molti appassionati di X Factor è sicuramente quello di Manuel Agnelli. Il leader degli Afterhours aveva abbandonato il programma soltanto due anni fa, dopo tre anni da giudice, a partire dal 2016. Il cantante ha dimostrato spesso di essere competente e giusto nelle assegnazioni, lasciando un buon ricordo. Buffo pensare che Manuel Agnelli arrivò a X Factor proprio quando Mika se ne andò, mentre quest’anno entrambi i giudici siederanno allo stesso tavolo.

Infine la grande sorpresa di questa edizione, Hell Raton, rapper classe 1990, sangue misto sardo-ecuadoriano, nel 2010 fonda la crew Machete con Salmo e Slait. Un anno dopo lancia il video del suo primo singolo, rappato in spagnolo, Multicultural, girato a Londra, città in cui ha vissuto e lavorato per alcuni anni prima di tornare in Italia e stabilirsi con la crew a Milano.

