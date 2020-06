EPCC Live 2020: ospiti e anticipazioni decima puntata

Questa sera, martedì 9 giugno 2020, alle ore 21,15 su Sky Uno torna EPCC LIVE, lo show di Alessandro Cattelan che vedrà grandi ospiti interagire e giocare con lui. Ma cosa succederà stasera? Quali sono gli ospiti e le anticipazioni della puntata di Epcc live 2020? Di seguito tutte le informazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera, 9 giugno 2020, su Sky Uno torna l’appuntamento con Alessandro Cattelan e il suo EPCC, che quest’anno va in onda in diretta anche se senza pubblico in studio a causa dell’emergenza Coronavirus. Ospiti di questa decima puntata il regista premio Oscar Spike Lee e l’attesa nuova giuria di X Factor. Alessandro Cattelan infatti annuncerà in diretta e in anteprima i giudici della nuova edizione del talent musicale di Sky che lui stesso conduce, in onda questo autunno. Oltre a conoscere la nuova giuria, ascolteremo le loro prima parole e le sensazioni per questo ruolo che saranno chiamati ad affrontare. Inoltre per i giurati che siederanno al tavolo di X Factor 2020 non mancheranno le sorprese in pieno stile EPCC.

Da non perdere poi l’intervista, l’unica per l’Italia, al regista premio Oscar Spike Lee. Nella sua trentennale carriera ha sempre reso le sue opere un manifesto del suo costante impegno nella lotta a favore dei diritti sociali, soprattutto quelli degli afroamericani. La sua testimonianza assume quindi un valore assai importante in questi giorni in cui gli Stati Uniti vengono scossi dalle proteste in molte città dopo la morte a Minneapolis di George Floyd, l’afroamericano brutalmente ucciso da dei poliziotti. Spike Lee, ospite di Epcc di stasera, debutta ora con il suo prossimo lungometraggio Da 5 Bloods – Come fratelli, in uscita su Netflix il 12 giugno.

Dove vedere EPCC LIVE 2020 in tv e streaming

La puntata di oggi – martedì 9 giugno 2020 – va in onda in diretta alle 21,15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). Inoltre è sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go su smartphone, tablet e PC e in streaming su NOW TV. Insomma, sarà impossibile perdersela!

