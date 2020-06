X Factor 2020, Emis Killa giudice

Emis Killa è uno dei giudici di X Factor 2020. In attesa dell’ufficialità che arriverà domani, 9 giugno 2020, durante la trasmissione E poi c’è Cattelan, il quarto e ultimo giudice della nuova edizione del talent musicale di Sky sarà il popolare rapper. A dare l’indiscrezione è il sito DavideMaggio.it.

Emiliano Rudolf Giambelli, classe 1989, si appresta dunque a fare il suo esordio a X Factor 2020, in programma questo autunno. Emis Killa non è certo un cantante poco esperto in fatto di tv: nel 2016 infatti il cantante è stato uno dei giudici di The Voice al fianco della Carrà, di Pezzali e Dolcenera. Per Sky, invece, ha condotto Goal Deejay mentre il prossimo 17 giugno è atteso al debutto su MTV alla guida di Yo Raps. Inoltre Emis Killa è stato già sul palco di X Factor in qualità di ospite.

Se domani durante la puntata di Epcc conosceremo ufficialmente la nuova giuria, secondo le indiscrezioni di DavideMaggio i quattro giudici saranno dunque: Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli ed Emis Killa. Due new entry e due graditi ritorni. Alla conduzione del talent confermato Alessandro Cattelan. Una rivoluzione dunque per X Factor, necessaria dopo gli ascolti a dir poco deludenti dello scorso anno.

