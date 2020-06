X Factor, Manuel Agnelli si aggiunge ai giudici dell’edizione 2020

Anche Manuel Agnelli si unisce ai giudici di X Factor 2020. Dopo aver annunciato la partecipazione di Mika ed Emma Marrone, anche Manuel Agnelli farà ritorno al celebre talent show per sedere sulle ambite e temute poltrone rosse: questo è quanto riportato dal sito Davidemaggio.it. Il leader degli Afterhours aveva abbandonato il programma soltanto due anni fa, ma il suo ritorno sarà sicuramente apprezzato dai fan del programma. Il cantante ha dimostrato spesso di essere competente e giusto nelle assegnazioni, lasciando un buon ricordo.

Agnelli era arrivato in casa X Factor nel 2016 ed era rimasto per tre anni nella giuria, dopodiché nel 2018 ha deciso di prendere un’altra strada. Ma quello che sembrava essere un addio definitivo è risultato essere soltanto un arrivederci, perché quest’anno lo rivedremo seduto sulla poltrona rossa per la quarta volta, pronto a selezionare i concorrenti con il fattore X. Buffo pensare che Manuel Agnelli arrivò a X Factor proprio quando Mika se ne andò, e adesso invece, secondo l’indiscrezione riportata da Davide Maggio, saranno entrambi presenti come giudici.

Non resta che chiedersi: chi sarà il quarto giudice? Finora, Emma Marrone è l’unica donna del gruppo. I giudici di X Factor saranno confermati, tutti e quattro, domani sera nella puntata di EPPC da Alessandro Cattelan.

