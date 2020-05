Emma Marrone prossima giudice di X Factor? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni diffuse da Dagospia, la cantante Emma sarebbe in lizza per far parte della giuria della prossima edizione di X Factor. “Trattativa in corso tra Emma Marrone e Sky, il volto simbolo di “Amici” di Maria De Filippi dovrebbe sedere dietro al bancone del talent show condotto da Alessandro Cattelan”, scrive il sito di gossip, che rivela anche come sia probabile un ritorno in giuria di Manuel Agnelli, il quale ha già partecipato al talent show fino al 2017 insieme a Fedez e a Levante. Emma, dal canto suo, è sempre associata al talent di punta di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Amici, che ha vinto nel 2010. La cantante si è anche aggiudicata il primo posto al sessantaduesimo Festival di Sanremo, vinto nel 2012 con il brano “Non è l’inferno”.

