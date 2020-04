Emma Marrone attaccata da un hater durante una diretta Instagram: “Ogni tanto ragionate”

La quarantena può essere difficile e, nelle ultime settimane, in tanti hanno deciso d’intrattenere i propri fan con dirette Instagram, talvolta con il supporto di ospiti. È il caso di Emma Marrone che, impegnata in una conversazione con lo scrittore Luca Bianchini, è stata interrotta da un haters che le ha fatto venire persino gli occhi lucidi.

Seguendo il format delle #50domandesecche, Bianchini stava intervistando la cantante nata sul palco di Amici di Maria De Filippi e tutto procedeva per il verso giusto finché, verso la conclusione, l’intervento di un hater ha smorzato l’atmosfera. Tra i tanti commenti che arrivavano in diretta, ne è apparso uno veramente spregevole: “Spero che tu muoia”, ha scritto uno. Emma anche l’ha notato, si è incupita e, con la voce tremolante, ha anche replicato: “Occhio che tutto torna! Mi arrabbio perché soprattutto in questo momento non mi sembra proprio il caso di scrivere tali messaggi”.

Emma Marrone attaccata da un hater, la reazione della cantante: “Ogni tanto ragionate”

Emma ha chiuso la diretta con Bianchini ma, ancora tormentata, ha deciso di riprendere singolarmente l’argomento. “Sono molto dispiaciuta quando leggo questi messaggi orribili, ci sono anche i miei genitori che seguono la diretta… persone proprio brutte. Vorrei incontrarvi come sempre successo, dobbiamo tenere ancora duro, ma quando accadrà sarà un esplosione di gioia talmente forte che ci terrà più uniti. Queste situazioni enfatizzano la bruttezza interiore di certe persone, io spero che questo momento lasci un po’ di buon senso. Voglio sperare nel cambiamento, dobbiamo renderci conto di cosa siano le cose importanti della vita”.

In difesa di Emma, è arrivato anche suo padre il quale, durante una telefonata in diretta, le ha detto di fregarsene di quello che scrivono, “sono dei poveracci”. La cantante ha concluso: “Questo per far capire a certe persone, che anche noi abbiamo una famiglia. Ogni tanto ragionate, mio papà e mia mamma guardano i miei post e leggono spesso cose cattive. Mi sono perfino stancata di cancellare i commenti, spero che la gente legga quanto siete brutti dentro”.

