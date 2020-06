X Factor 2020, Emma Marrone e Mika giudici

Inizia a prendere forma la giuria di X Factor 2020: tra i nuovi giudici di questa edizione ci sarà un grande ritorno e una super new entry. Stiamo parlando di Mika e di Emma Marrone, che per la prima volta siederà al tavolo del talent musicale di Sky. Ad annunciare in anteprima i nomi dei giudici di X Factor 2020 è il sito DavideMaggio.it.

Una rivoluzione dunque per il programma condotto da Alessandro Cattelan, necessaria dopo gli ascolti a dir poco deludenti dello scorso anno. L’annuncio ufficiale dei quattro giudici della nuova edizione, in programma in autunno su Sky Uno, avverrà martedì prossimo, 9 giugno, in diretta a E poi c’è Cattelan. Riuscirà in questo modo X Factor a rialzarsi dopo il flop del 2019?

Di certo l’annuncio di Emma Marrone è potenzialmente una bomba. La cantante, uno dei volti simbolo di Amici, il talent che ha vinto nel 2010, è stata diverse volte accostata negli anni passati al programma di Sky, ma non se n’era mai fatto nulla. Adesso, in attesa dell’annuncio ufficiale, sembra proprio che ci sia stata la fumata bianca.

Quello di Mika è invece un ritorno a tratti inaspettato. Le sue partecipazioni in qualità di giudice, in effetti, non avevano sempre convinto. Il cantante libanese ha esordito nella settima edizione (2012) ed è stato confermato nelle due stagioni successive. Martedì sera a Epcc, a partire dalle 21.15, conosceremo dunque la giuria completa di X Factor 2020.

