Chi è Hell Raton, nuovo giudice di X Factor 2020

Hell Raton è uno dei nuovi giudici di X Factor 2020, annunciati ufficialmente questa sera, 9 giugno 2020, da Alessandro Cattelan in diretta nel corso della puntata di E poi c’è Cattelan. Molti si chiedono chi è Hell Raton, rapper classe 1990, esponente di spunta dell’hip hop italiano. Con lui nella giuria del talent di Sky Mika, Manuel Agnelli e l’altra new entry di questa edizione, Emma Marrone.

La giuria di X Factor 2020

Carriera e canzoni

Hell Raton è sicuramente il giudice meno noto dei quattro di XF 2020. Discografico e rapper, è un punto di riferimento della scena hip hop italiana. Il suo vero nome è Manuel Zappadu, classe 1990, origini per metà sarde e per metà ecuadoriane. La svolta nella sua carriera arriva nel 2010, quando fondò insieme a Salmo, a Slait e ad Enigma Machete, collettivo artistico ancora oggi tra i più importanti della musica italiana, diventata poi anche un’etichetta discografica.

Il nuovo giudice di X Factor 2020 di Machete Empire Records è attualmente CEO e direttore creativo. Nato in Sardegna da padre sardo e madre ecuadoregna, cresce a Quito – capitale dell’Ecuador – per poi tornare ad Olbia quando aveva 11 anni. Appassionato di rap, inizia a cantare con band come gli Skasico e più tardi To Ed Gein e Three Pigs’ Trip.

Si trasferisce a Milano e dall’incontro con Salmo, Enigma e Dj Slait nasce Machete, con lo scopo di supportare la musica prodotta dai giovani rapper sardi come loro. Con il singolo “Multicultural”, nel 2011, racconta gli anni trascorsi a Londra lavorando come commis di sala, prima di tornare in Italia. Pubblica il mixtape “Basura muzik vol. 1”, seguito tre anni più tardi da “Rattopsy EP” (contenente il singolo “Jerry il sorcio”).

Nel 2017 Hell Raton incide Hell taxi” e “Buganda rock”, ma poi decide di impegnarsi principalmente come imprenditore nel campo della musica. Insieme a Slait, Hell Raton cura la produzione artistica degli artisti Machete e Me Next, l’agenzia che hanno co-fondato. Nel 2019 nasce Machete Gaming, un progetto che nasce musica e gaming attraverso la piattaforma Twitch. Soprannominato Manuelito, Hell Raton su Instagram è seguito da 133mila persone.

Potrebbero interessarti X Factor 2020, i giudici ufficiali della nuova edizione annunciati a EPCC: la giuria La cattedrale del mare 2 ci sarà? Stasera in tv martedì 9 giugno 2020, programmi e film: La cattedrale del mare, Le Iene Show, Con il cuore