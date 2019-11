Sanremo 2020, parla il manager di Tiziano Ferro: “Sì al Festival ma non come conduttore”

Tiziano Ferro a Sanremo. La voce si era fatta sempre più insistente nelle ultime settimane, e alla fine sembra essere arrivata la conferma. O meglio la rettifica. Il cantante ci sarà, ma non come conduttore. A mettere un freno sulle indiscrezioni che avrebbero voluto Tiziano al fianco di Amadeus ci ha pensato il manager dell’artista, Fabrizio Giannini.

“Tiziano Ferro sarà al prossimo Festival di Sanremo ma non ci andrà mai come copresentatore o conduttore”, ha spiegato Giannini. A fomentare le voci di una sua presenza sul palco dell’Ariston come conduttore è stato anche un post del cantante di Latina sui social, che in un tweet aveva scritto: “In tanti mi state chiedendo se sarò a Sanremo! Come avete letto, ne stiamo parlando, è vero. Ancora non ci sono certezze, se non che amo Sanremo e vorrei tornare a cantare su quel palco”.

L’ipotesi più probabile è quindi che Tiziano Ferro torni sì a Sanremo, ma come ospite: “In questo momento stiamo ragionando con Amadeus sulle idee da portare all’Ariston dopo le due belle esibizioni, sempre come super ospite, del 2015 e del 2017. Non appena avremo deciso lo comunicheremo nei tempi e nei modi che concorderemo con l’organizzazione del Festival. Per adesso però tengo a sottolineare che ciò che è apparsa su vari siti come ‘la notizia del momento’, e cioè che Tiziano possa co-condurre la settantesima edizione del Festival di Sanremo, è una notizia totalmente priva di fondamento”, ha spiegato il suo manager.

