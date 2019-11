Sanremo 2020: Tiziano Ferro co-conduttore del Festival, il cantante sui social: “Ne stiamo parlando”

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, arrivano le prime conferme. Tiziano Ferro è in trattative per diventare il co-conduttore del Festival di Sanremo 2020, al fianco di Amadeus. Il cantautore di Latina ha dunque confermato che l’ipotesi di vederlo sul palco dell’Ariston dell’inedita veste di presentatore è decisamente percorribile.

Con un post su Twitter, Ferro ha dichiarato: “Mi state chiedendo se sarò a Sanremo! Ne stiamo parlando, è vero. Ancora non ci sono certezze, se non che amo Sanremo e vorrei tornare a cantare su quel palco! Quando ci saranno notizie le saprete… da Amadeus!”.

Nel post, Tiziano ha condiviso il video della sua partecipazione al Festival del 2015, in quel caso nel ruolo di ospite. Adesso i tanti fan sperano di poterlo vedere nuovamente a Sanremo, nell’anno della 70esima edizione, come co-conduttore.

Tanti, in generale, i nomi che circolano in questi ultimi giorni. Un altro nome caldo è quello di Chiara Ferragni. La signora Fedez, dopo l’esordio cinematografico con il suo documentario, potrebbe accettare questa stimolante esperienza in tv.

Di recente Al Bano ha confermato di essere stato contattato da Amadeus per partecipare come ospite: “Se andrò a Sanremo? Non ho ancora deciso, domani ho un appuntamento con Amadeus per vedere di che si tratta, io non vorrei più andare in gara, mi piacerebbe fare l’ospite d’onore, o da solo o con Romina”.

Potrebbero interessarti Il Paradiso delle Signore 4, le anticipazioni della puntata di venerdì 8 novembre Beautiful, le anticipazioni della puntata in onda venerdì 8 novembre 2019 Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 7 novembre 2019 | Trono classico o over?

Festival di Sanremo 2020: svelato il regolamento e la suddivisione delle serate

Sanremo 2020, Amadeus rivela: “Ecco perché non ho scelto Belen”