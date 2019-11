Festival di Sanremo, Amadeus punta Tiziano Ferro e Chiara Ferragni

Nomi di punta per il Festival di Sanremo 2020, giunto alla sua 70esima edizione. Il conduttore e direttore artistico Amadeus sta vagliando nomi di peso per decidere chi sarà al suo fianco durante le cinque serate della kermesse. Su tutti, sembrano prendere piede quelli di Chiara Ferragni e Tiziano Ferro.

Quello del cantante è un nome nuovo e davvero a sorpresa. A sganciare la bomba è stato il sito DavideMaggio.it, secondo cui Amadeus sarebbe in trattativa con Tiziano Ferro per portarlo con lui sul palco del teatro Ariston.

Sarebbe indubbiamente un colpaccio, anche se al momento non sono arrivate conferme o smentite ufficiali da parte dei diretti interessati. In una recente intervista al Messaggero, però, il direttore artistico aveva detto che per questo Sanremo 2020 sarebbe stato affiancato da tre personaggi noti.

L’indiscrezione di Tiziano Ferro al Festival ha scatenato un’onda di entusiasmo e commenti positivi da parte dei fan. Il cantante di Latina rappresenterebbe un elemento di sicuro interesse e novità, negli inediti panni di conduttore.

Già da qualche giorno, inoltre, circola con insistenza un altro nome: quello di Chiara Ferragni. La signora Fedez, dopo l’esordio cinematografico con il suo documentario, potrebbe accettare questa stimolante esperienza in tv. Le ipotesi e le trattative di Ferragni e Ferro a Sanremo diverranno concrete? Lo scopriremo presto.

Festival di Sanremo 2020: svelato il regolamento e la suddivisione delle serate

Sanremo 2020, Amadeus rivela: “Ecco perché non ho scelto Belen”