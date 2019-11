Sanremo 2020, Al Bano: “Amadeus mi ha chiamato, forse andrò come ospite insieme a Romina”

Inizia a prendere forma il nuovo Festival di Sanremo. Per questa 70esima edizione, il conduttore e direttore artistico Amadeus ha portato già alcune novità: innanzitutto torna la sfide delle Nuove Proposte, separata da quella dei Campioni. Inoltre la serata dedicata alle Cover delle canzoni che hanno fatto la storia di Sanremo varrà ai fini della classifica finale.

Con il passare delle settimane, inoltre, si iniziano a conoscere anche i nomi degli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston. Ci saranno Fiorello e Jovanotti, amici storici di Amadeus, sin dai tempi di Radio Deejay.

Se il sogno resta quello di Lady Gaga, oltre a Tiziano Ferro per il quale si profila l’ipotesi della co-conduzione, tra i nomi papabili degli ospiti spunta anche quello di Al Bano. In un’intervista a Un giorno da pecora, il cantante di Cellino ha dichiarato: “Se andrò a Sanremo? Non ho ancora deciso, domani ho un appuntamento con Amadeus per vedere di che si tratta, io non vorrei più andare in gara, mi piacerebbe fare l’ospite d’onore, o da solo o con Romina”.

Al programma di Radio 1 Al Bano specifica poi: “Mi hanno chiamato, e mi fa molto piacere che lo abbiano fatto. Onestamente hanno chiamato Al Bano e Romina Power. Io vado ‘in rappresentanza’ e poi riferirò a Romina di che si tratta”.

Sanremo 2020, il regolamento delle serate e le giurie

E ancora, scherzando in merito alla sua situazione sentimentale, il cantante ha aggiunto: “Io avevo proposto (per Sanremo, ndr) Al Bano, con Romina Power e Loredana Lecciso. Ma la three voices non è contemplata. No, non ci starei neanche io. Ognuno fa il suo mestiere. Tutte e due sono madri dei miei figli. E io rispetto questa realtà senza stare lì a creare un derby in casa, un Milan Inter. E grazie a Dio tutto funziona bene”.

Insomma, un nuovo gradito ritorno di Al Bano a Romina all’Ariston è piuttosto possibile.