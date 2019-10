Sanremo 2020, Amadeus vorrebbe Lady Gaga sul palco?

Il conduttore della prossima edizione di Sanremo vorrebbe Lady Gaga sul palco dell’Ariston. L’indiscrezione, trapelata dal settimanale Spy, è stata poi smentita da Fanpage. Ma andiamo per ordine.

Mancano pochi mesi all’arrivo della 70esima edizione del Festival di Sanremo e Amadeus, che quest’anno conduce i giochi, potrebbe realizzare il sogno di una vita: avere Lady Gaga sul palco insieme a lui. E non solo.

Sanremo 2020, arriva Lady Gaga?

Sul settimanale di Spy si legge: “Proprio in questi giorni stanno andando avanti le trattative per esaudire uno dei sogni che Amadeus ha espresso quando ha accettato di prendere in mano il Festival di Sanremo: far salire sul palco dell’Ariston Lady Gaga. Il costo dell’operazione è proibitivo per le casse della Rai, ma il team è al lavoro per trovare soluzioni creative”.

Tra i nomi che iniziano già a circolare in rete spuntano anche quelli di Al Bano, Elettra Lamborghini (che quest’anno si è data un gran da fare come giudice di The Voice of Italy) e Giordana Angi (coach di Amici Celebrities).

Amadeus a Domenica In parla di Sanremo 2020: novità in arrivo

Il direttore artistico della 70esima edizione però non ha dato alcuna conferma a riguardo: è ancora presto per conoscere quale artista e quali canzoni saliranno sul palcoscenico dell’Ariston ma, come riportato da FanPage, pare che la priorità sia data i giovani.

Fino al 16 ottobre, gli aspiranti cantanti potranno iscriversi alla selezione di Sanremo Giovani.

