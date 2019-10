Stasera in tv 2 ottobre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 2 ottobre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 2 ottobre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 2 ottobre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Arrivano i prof

Questa sera su Rai 1 arriva in prima tv il film Arrivano i prof, diretto da Ivan Silvestrini e con Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti, Maria Di Biase, Shalana Santana.

Trama: C’è grande preoccupazione al Liceo Alessandro Manzoni. Siamo in periodo degli esami di maturità e soltanto il 12% degli studenti è riuscito a diplomarsi. Del resto, il Manzoni è stato etichettato come il peggior liceo d’Italia. Il preside, non sapendo più cosa escogitare, accoglie una proposta insolita da parte del Provveditore: recluta i peggiori insegnanti in circolazione, tramite un algoritmo ministeriale, sperando di poter realizzare l’impossibile. Dove hanno fallito i migliori, che possano riuscire i peggiori.

Il cast completo di Arrivano i prof: c’è anche il rapper Rocco Hunt

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Rocco Schiavone 3

Questa sera su Rai 2 arriva la nuova stagione di Rocco Schiavone 3, la fiction con Marco Giallini nelle vesti del vicequestore.

Trama: anche la nuova stagione vede il vicequestore più solo che mai. Caterina l’ha tradito e i suoi amici storici sono convinti che sia lui il responsabile dell’arresto di Sebastiano. L’unica compagnia gradita è quella della cagnolina Lupa e del giovane vicino di casa, Gabriele.

Il cast di Rocco Schiavone 3

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto

Questa sera su Rai 3 torna l’appuntamento con Chi l’ha visto, la storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 questa sera è in programma una nuova puntata del programma Fuori dal coro, che analizza le inchieste, i fatti e le interpretazioni dei temi più caldi della politica e della cronaca.

STASERA IN TV 2 OTTOBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:30 – Striscia La Notizia

21:00 – Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse

Su Canale 5 stasera va in onda in prima televisiva il film Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse, una commedia francese del 2016 con Omar Sy, Gloria Colston, Clemence Poesy e Antoine Bertrand.

Trama: Samuel, un eterno Peter Pan, vive nel Sud della Francia concedendosi una vita senza limiti e senza legami. La sua routine viene stravolta dall’arrivo di una neonata in fasce da parte di una sua vecchia fiamma. La piccola Gloria a quanto pare è sua figlia, ma Samuel non è capace di prendersene cura. Giorno per giorno, però, impara a comportarsi da padre. Otto anni dopo, il loro legame è solido finché non arriva una sorpresa inaspettata che cambierà le loro vite.

Il cast di Famiglia all’improvviso



GUIDA TV 2 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20: Hercules – La leggenda ha inizio

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Hercules – La leggenda ha inizio, una pellicola d’azione del 2014 con Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins, Roxanne Mckee.

Trama: Nella Grecia dei miti e degli eroi, la Regina Alcmene cede alle avance di Zeus per mettere al mondo un figlio che possa sovvertire il regime tirannico del re Amphitryon (suo marito) e riportare la pace sulla terra. Hercules è un principe semidio che non ricorda i suoi natali divini né è a conoscenza del suo destino da eroe. Tutto ciò che desidera è conquistare la bella Hebe, principessa di Creta, che invece è stata promessa in sposa al tiranno Iphicles, nonché suo fratello. Quando Hercules viene a conoscenza delle sue origini e del suo destino deve prendere una decisione: fuggire con la sua amata o lottare per il suo destino da eroe.



PROGRAMMI TV 2 OTTOBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Atlantide, il programma di approfondimento storico e culturale condotto da Andrea Purgatori.

PROGRAMMI TV 2 OTTOBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

Potrebbero interessarti Un posto al sole, anticipazioni puntata 3 ottobre: cosa succede domani Rocco Schiavone 3, le anticipazioni della prima puntata in onda il 2 ottobre Rocco Schiavone 3: il cast della terza stagione della serie tv su Rai 2

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate –

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Angeli e Demoni

Su Tv8 questa sera arriva il film Angeli e Demoni, tratto dall’omonimo romanzo di Dan Brown. Nel cast del film, datato 2009, vediamo protagonista Tom Hanks nelle vesti del professor Robert Langdon alle prese con un nuovo mistero da risolvere.

Trama: Il professor Langdon scova le prove della rinascita di una antica confraternita segreta, gli Illuminati, la più potente organizzazione sotto copertura della Storia. Al tempo stesso, Landgon deve affrontare un pericolo mortale per garantire la sopravvivenza del nemico più disprezzato dalla confraternita, la Chiesa Cattolica. Una bomba sta per esplodere nella piazza del Vaticano, così Langdon si precipita su un aereo per Roma dove si allea con Vittoria Vetra, bellissima scienziata italiana.

Il trailer del film:



SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:10 – Cani sciolti

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Destinazione Matrimonio

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Destinazione Matrimonio, una pellicola del 2018 con Kenau Reeves e Winona Ryder.

Trama: Lindsay e Frank si incontrano a una cerimonia di nozze e la scintilla per loro è fatale. Entrambi hanno un’idea molto cinica dell’amore, non credono che sia materia per loro, ma sarà quest’incontro a far cambiare loro idea.

Di seguito il trailer:



STASERA IN TV 2 OTTOBRE 2019: SKY SPORT UNO

18:55 – Genk – Napoli (diretta)

21:00 – Barcellona – Inter (diretta)

Su Sky Sport Uno arriva la Champions League in diretta: alle 21:00 dopo il pareggio interno contro lo Slavia Praga, l’Inter di Conte sfida il Barcellona.

SKY UNO

19:40 – Kitchen Duel – 1^TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – MasterChef USA 1^TV

Questa sera su Sky Uno arrivano i nuovi episodi, in prima tv, di MasterChef USA.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI