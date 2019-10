Rocco Schiavone 3, le anticipazioni della prima puntata in onda il 2 ottobre

Rocco Schiavone anticipazioni: la trama della prima puntata in onda il 2 ottobre su Rai 2

Rocco Schiavone anticipazioni – Questa sera, mercoledì 2 ottobre 2019, in prima serata su Rai 2 alle 21.20 va in onda Rocco Schiavone 3 con la prima puntata della terza stagione di questa fortunata serie che vede protagonista Marco Giallini. L’attore romano torna infatti a vestire i panni di questo vice questione burbero e decisamente fuori dagli schemi di un normale poliziotto: fumatore accanito e fin troppo schietto, Rocco Schiavone è un uomo ricco di difetti, solitudine e amarezza ma anche di fascino ed è nato dalla penna dello scrittore Antonio Manzini.

La terza stagione si compone di quattro nuove puntate intitolate (proprio come i romanzi di Manzini) La vita va avanti, L’Accattone, Après le boule passe e Fate il vostro gioco.

Questa sera, dunque, si parte con il primo episodio, La vita va avanti. Vediamo qui di seguito le anticipazioni della prima puntata.

Il cast di Rocco Schiavone 3

La trama di La vita va avanti

In questa prima puntata della terza stagione di Rocco Schiavone ritroviamo un vice questore ancora più solo e arrabbiato di come lo abbiamo lasciato. Dopo la delusione avuta da Caterina, donna che era riuscita a sciogliere il ghiaccio formato sul suo cuore dopo la perdita dell’amatissima moglie Marina ma che alla fine lo ha tradito, Rocco deve affrontare anche l’abbandono dei suoi più cari amici. Brizio e Furio, infatti, sono convinti che sia del vice questore la responsabilità per l’arresto dell’altro amico Sebastiano. Nella sua solitudine di Aosta gli unici a tenergli compagnia sono la sua cagnolina Lupa e il giovanissimo vicino di casa, Gabriele, al quale Rocco si è molto affezionato. Sul lavoro, invece, continuano le schermaglie e i litigi tra il medico legale Fumagalli e la responsabile della scientifica Michela Gambino.

La puntata La vita va avanti vede Schiavone coinvolto nelle indagini casalinghe – cioè condotte da casa visto una febbre costringe il vice questore a non uscire – dopo che a Valpelline è stato ritrovato il corpo senza vita di un ex sacerdote, Donato Brocherel. Si tratta di un uomo che, da ben 18 anni, vive da solo in una piccola casa in mezzo alle montagne. Proprio per questa ragione inizialmente si pensa a un incidente, soprattutto perché l’uomo sembrerebbe essere morto a causa di soffocamento dovuto ai fumi di una vecchia stufa. Rocco, però, inizia ad avere dei sospetti e a ricercare un colpevole ma, appunto, da casa sua. Dal suo appartamento condurrà serrate indagini, farà interrogatori telefonici e convocherà i suoi collaboratori per avere informazioni dall’esterno.

La vita va avanti, primo episodio della terza stagione di Rocco Schiavone, va in onda questa sera su Rai 2 alle 21.20.

