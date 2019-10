Arrivano i prof, il cast del film stasera 2 ottobre su Rai 1: da Claudio Bisio a Rocco Hunt

ARRIVANO I PROF CAST – Una divertente commedia in prima visione su Rai 1: stasera 2 ottobre 2019 dalle 21.25 va in onda Arrivano i prof, pellicola del 2018 diretta da Ivan Silvestrini. Nel cast attori tra i più amati dal pubblico come Claudio Bisio e Lino Guanciale, nei panni di improbabili professori, e il cantante Rocco Hunt tra gli studenti.

Di cosa parla Arrivano i prof? Al Liceo Manzoni di Milano c’è parecchio subbuglio. Mentre infatti quasi tutti i liceali festeggiano l’ammissione agli esami di Stato, i numeri della scuola milanese sono impietosi: solo il 12% degli studenti è infatti riuscito a conseguire il diploma. Il Manzoni viene quindi riconosciuto come il peggior liceo d’Italia.

Il rischio forte è che la scuola venga chiusa. Per evitare ciò, il preside, consigliato dal provveditore, decide di reclutare i peggiori insegnanti in circolazione, selezionati tramite l’algoritmo ministeriale, nella speranza che dove hanno fallito i migliori, possano riuscire i peggiori.

Tutto quello che c’è da sapere su Arrivano i prof

Per rimanere aperto il Liceo Manzoni deve raggiungere un obiettivo non facile, visti i dati di partenza: il 50% dei promossi dopo l’esame di Stato. Riusciranno questi professori dai metodi originali e particolarissimi a rimettere in riga questa banda di studenti scalmanati ed evitare così la chiusura della scuola?

Lo scopriremo seguendo la pellicola, in prima tv su Rai 1 stasera 2 ottobre 2019 dalle 21.25. Di seguito il cast completo del film Arrivano i prof.

La trama completa del film

Potrebbero interessarti Un posto al sole, anticipazioni puntata 3 ottobre: cosa succede domani Stasera in tv mercoledì 2 ottobre, programmi e film: Arrivano i prof, Rocco Schiavone 3, Famiglia all’improvviso Rocco Schiavone 3, le anticipazioni della prima puntata in onda il 2 ottobre

Arrivano i prof cast: attori e personaggi

Tanti attori famosi prendono parte a questa divertente commedia del 2018. Su tutti Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti e Maria Di Biase nei panni di questi improbabili professori. A capeggiare la schiera degli studenti troviamo invece il rapper Rocco Hunt. Ecco il cast completo del film Arrivano i prof:

Claudio Bisio: Prof. Mario Locuratolo

Lino Guanciale: Prof. Antonio Cioncoloni

Maurizio Nichetti: Prof. Gaetano Fanfulla

Maria Di Biase: Prof.ssa Sandra Melis

Shalana Santana: Prof.ssa Amina Venturi

Alessio Sakara: Prof. Davide Golia

Pietro Ragusa: Prof. Eliseo Maurizi

Christian Ginepro: prof. Fabbri

Giusy Buscemi: Prof.ssa De Maria

Andrea Pennacchi: Preside

Francesco Procopio: Provveditore Aristide Montini

Rocco Hunt: Luca Pagliarulo

Irene Vetere: Camilla Brandolini

Riccardo Maria Manera: Andrea

Haroun Fall: Simone

Arrivano i prof cast, il trailer del film

Ecco il trailer del film Arrivano i prof stasera in prima tv su Rai 1: