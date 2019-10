Arrivano i prof, la trama della commedia con Claudio Bisio e Rocco Hunt stasera su Rai 1: di cosa parla

Stasera, mercoledì 2 ottobre 2019, va in onda su Rai 1 in prima tv il film Arrivano i prof, brillante commedia del 2018 diretta da Ivan Silvestrini. Nel cast attori molto famosi come Claudio Bisio, Lino Guanciale e Rocco Hunt. Ma di cosa parla il film? Qual è la trama? Vediamolo insieme.

Arrivano i prof è la versione italiana della pellicola francese del 2013 Les Profs, ispirata a un fumetto. Prodotto da Aurora Film – 11 Marzo Film con Rai Cinema, la pellicola ha una durata di 100 minuti. Ecco la trama completa.

Arrivano i prof trama: di cosa parla il film

Il film è ambientato al’interno del peggior liceo d’Italia, il Manzoni di Milano. Mentre infatti (quasi) tutti festeggiano le promozioni all’esame di maturità, al liceo Alessandro Manzoni il clima è davvero cupo. Solo il 12% degli studenti è riuscito a conseguire il diploma.

Così la scuola rischia seriamente di chiudere, essendo la peggior scuola italiana. Consigliato dal Provveditore, il preside del Manzoni si gioca l’ultima disperata carta: reclutare i peggiori insegnanti in circolazione, selezionati tramite l’algoritmo ministeriale, nella speranza che dove hanno fallito i migliori, possano riuscire i peggiori.

Un tentativo estremo per evitare la chiusura, secondo la trama del film Arrivano i prof. Arrivano così degli improbabili docente, con metodi a dir poco discutibili e un progetto didattico strampalato e rivoluzionario. Come era facilmente prevedibile, i risultati sono disastrosi.

La scuola ha però un solo modo per evitare la chiusura: ottenere almeno il 50% di promossi all’esame di Stato. Un’impresa all’apparenza titanica, ma non impossibile. A poche settimane dagli esami, gli sfaticati studenti del Manzoni capiranno che a quei docenti interessa realmente del loro futuro, e si daranno da fare per renderli orgogliosi di loro.

Basterà il loro impegno ad ottenere il 50% delle promozioni? Lo scopriremo seguendo il film Arrivano i prof, in prima tv su Rai 1 stasera 2 ottobre 2019 dalle 21.25.

