Arrivano i prof: trama, cast, trailer e streaming del film con Claudio Bisio

Arrivano i prof, il film con Claudio Bisio e Rocco Hunt: trama, cast e streaming

Arrivano i prof è il film del 2018 diretto da Ivan Silvestrini e in onda stasera 2 ottobre 2019 in prima serata su Rai 1. Una divertente commedia con nel cast attori molto famosi come Claudio Bisio, Lino Guanciale e il rapper Rocco Hunt.

Il film è un adattamento della pellicola francese del 2013 Les Profs, ispirata a un fumetto. Arrivano i prof, della durata di 100 minuti, ha riscosso un buon successo sia di pubblico che di critica. Il film va in onda in prima visione tv su Rai 1 mercoledì 2 ottobre a partire dalle 21.15.

Scopriamo insieme la trama, il cast, il trailer e come fare per seguirlo in streaming.

Arrivano i prof, la trama del film

L’anno scolastico sta per terminare, e mentre ovunque quasi tutti i liceali festeggiano la promozione all’esame di maturità, al liceo Manzoni di Milano c’è grande fermento e preoccupazione. Solo il 12% degli studenti è infatti riuscito a conseguire il diploma. Il Manzoni viene quindi riconosciuto come il peggior liceo d’Italia.

La trama completa del film

Per evitare che la scuola venga chiusa, il preside accetta la proposta del Provveditore e fa un ultimo estremo tentativo. Reclutare i peggiori insegnanti in circolazione, selezionati tramite l’algoritmo ministeriale, nella speranza che dove hanno fallito i migliori, possano riuscire i peggiori.

Ma sarà davvero così? Al Liceo Manzoni arrivano quindi degli improbabili professori, che con i loro metodi strampalati proveranno a far rigare dritto gli studenti di questa malfamata scuola.

L’obiettivo del preside, per evitare la chiusura, è chiaro: il 50% dei promossi dopo l’esame di maturità. I sette nuovi professori porteranno un progetto didattico rivoluzionario e un proprio personalissimo metodo di insegnamento.

I risultati, almeno inizialmente, saranno davvero pessimi. Con il tempo però i ragazzi del film Arrivano i prof, tra cui troviamo il cantante Rocco Hunt, capiranno che a quei docenti, pur con i loro limiti, interessa veramente di loro e del loro futuro.

Il cast completo del film: attori e personaggi

Per questo daranno il massimo per superare l’esame ed evitare la chiusura del liceo.

Arrivano i prof film, il cast completo

Tanti attori famosi per il film di Ivan Silvestrini Arrivano i prof, in priva visione su Rai 1 stasera 2 ottobre 2019. Da Claudio Bisio a Lino Guanciale, nei panni degli improbabili professori, fino a Rocco Hunt, uno degli scalmanati allievi del Liceo Manzoni. Ecco l’elenco completo del cast:

Claudio Bisio: Prof. Mario Locuratolo

Lino Guanciale: Prof. Antonio Cioncoloni

Maurizio Nichetti: Prof. Gaetano Fanfulla

Maria Di Biase: Prof.ssa Sandra Melis

Shalana Santana: Prof.ssa Amina Venturi

Alessio Sakara: Prof. Davide Golia

Pietro Ragusa: Prof. Eliseo Maurizi

Christian Ginepro: prof. Fabbri

Giusy Buscemi: Prof.ssa De Maria

Andrea Pennacchi: Preside

Francesco Procopio: Provveditore Aristide Montini

Rocco Hunt: Luca Pagliarulo

Irene Vetere: Camilla Brandolini

Riccardo Maria Manera: Andrea

Haroun Fall: Simone

Arrivano i prof, il trailer del film

Ecco il trailer del film Arrivano i prof stasera in prima tv su Rai 1:

Arrivano i prof, dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Arrivano i prof? Il film va in onda in prima tv su Rai 1 mercoledì 1 ottobre 2019, alle ore 21:25. La rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al primo tasto del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo accedendo a RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire i programmi anche via internet: tutto ciò che dovete fare è registrarvi alla piattaforma.

Inoltre, chi vuole guardare la commedia Arrivano i prof in un secondo momento dalla messa in onda, può farlo grazie alla funzione on demand di RaiPlay.