Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:57
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv giovedì 23 aprile: Uno sbirro in Appennino, Forbidden Fruit

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Ascolti tv giovedì 23 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 23 aprile2026? Su Rai 1 è andato in onda Uno sbirro in Appennino. Su Rai 2 Ore 14. Su Rai 3 Splendida Cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Forbidden Fruit. Su Italia 1 Le Iene Show. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 23 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv giovedì 23 aprile 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Amici 2026, il serale: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 25 aprile
TV / Kung Fu Panda: tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione
TV / Berlinguer – La grande ambizione: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Amici 2026, il serale: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 25 aprile
TV / Kung Fu Panda: tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione
TV / Berlinguer – La grande ambizione: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Don Camillo monsignore ma non troppo: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della sesta puntata
TV / Canzonissima: anticipazioni e ospiti della sesta puntata
TV / Amici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata
TV / Canzonissima streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata
TV / Ascolti tv venerdì 24 aprile: Dalla strada al palco special, Spider-Man: Far From Home
TV / Grande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 24 aprile
Ricerca