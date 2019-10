Famiglia all’improvviso, Istruzioni non incluse: il cast del film

Nel 2013 è arrivato in sala Instructions Not Included, di Eugenio Derbez. Nel 2016, invece, è arrivato il remake di Hugo Gélin, Famiglia all’improvviso – Istruzioni.

Il film racconta di Samuel che si ritrova improvvisamente costretto a imparare come essere padre. Gloria gli viene lasciata tra le braccia ancora in fasce e, nonostante la paura di non riuscire, Samuel abbandona lo stile di vita sfrontato e spericolato e si dedica alla sua famiglia. Trasferiti a Londra, i due instaurano un legame molto forte stravolto non soltanto dall’arrivo della madre, ma anche a causa di una crudele malattia.

Ma chi vediamo nel cast del film Famiglia all’improvviso?

Famiglia all’improvviso, chi c’è nel cast del film

Nel film vediamo come protagonista Omar Sy, che qui interpreta l’eterno Peter Pan Samuel, costretto ad abbandonare il vecchio stile di vita per la sua bambina. Omar Sy è conosciuto per aver recitato in diversi film, il più importante Quasi Amici – Intouchables, ma l’abbiamo visto anche in Primi amori, primi vizi, primi baci e ancora Troppo amici, L’esplosivo piano di Bazil, Dream Team, Due agenti molto speciali, X-Men – Giorni di un futuro passato e Jurassic World. Di recente al cinema è tornato con Dr. Knock e Wolf Call – Minaccia in alto mare.

Al suo fianco nel film Famiglia all’improvviso vediamo Clémence Poésy interpretare Kristin, la donna con cui Samuel ha avuto un’avventura fugace dalla quale è poi nata la loro bambina.

A interpretare la piccola Gloria è l’attrice Gloria Colston.

La trama e il finale di Famiglia all’improvviso

Nel cast di Famiglia all’improvviso vediamo anche Ashley Walters interpretare Lowell, Antoine Bertrand interpretare Bernie, Anna Cottis interpretare Miss Appleton e Raphael Von Blumenthal interpretare Tom.

Famiglia all’improvviso va in onda mercoledì 2 ottobre 2019 in prima serata, ore 21:25, su Canale 5. Chi vuole seguire il film in diretta streaming può farlo su MediasetPlay.