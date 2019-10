Famiglia all’improvviso, Istruzioni non incluse: la trama e il finale del film

Famiglia all’improvviso, Istruzioni non incluse è una commedia del 2016 con Omar Sy, ma qual è la trama?

Diretto da Hugo Gélin, il film non è altro che il remake della pellicola messicana Instructions Not Included (2013) di Eugenio Derbez.

Di cosa parla Famiglia all’improvviso? Qual è la trama? E come finisce? Vediamo insieme tutti i dettagli del film.

Famiglia all’improvviso, la trama del film con Omar Sy

Samuel vive in un piccolo paesino a Sud della Francia come un eterno Peter Pan: non esistono regole, c’è soltanto tanto divertimento con gli amici e diverse avventure sentimentale di poco conto. Samuel non ha un legame concreto con nessuno, ma gli sta bene così, finché non arriva una sua vecchia conquista, Kristin, con un regalo.

La donna si presenta dopo diverso tempo dalla loro storia per lasciargli in custodia la sua bambina, Gloria, che ritiene sua figlia. Ma Samuel non è pronto a fare da padre, così parte per Londra intenzionato a restituirle la bambina. Ma di Kristin non c’è traccia. Grazie all’aiuto dell’agente televisivo Bernie, Samuel sceglie di crescere la piccola Gloria.

Passano otto anni da quel grande passo e padre e figlia sono più affiatati che mai.

Tutto sul film Famiglia all’improvviso, dalla trama al cast

Grazie a Bernie, Samuel ha potuto intraprendere la carriera di stuntman diventando sempre più popolare. Essere un buon padre non gli è costato poi tanto impegno: Samuel adatta i suoi impegni alle esigenze di Gloria, senza però essere in grado di imparare l’inglese.

La loro vita viene sconvolta da una brutta notizia: uno dei due è malato, ma Samuel vuole proteggere Gloria e quindi non glielo rivela.

Un giorno rispunta Kristin, determinata a riavere la bambina con sé e cerca di riottenere l’affidamento dando il via a una battaglia legale. Samuel in un primo momento è in vantaggio ma Kristin, consapevole della verità, effettua un test di paternità dimostrando che non c’è alcun legame sanguigno tra Samuel e la piccola Gloria. Motivo per cui non ha alcun diritto di ottenere l’affidamento.

Famiglia all’improvviso, come finisce il film?

Attenzione: spoiler. Se non volete sapere come finisce il film, non leggete.

A quel punto, Kristin si presenta di peso a casa di Samuel, scortata dalla polizia, per riprendersi la bambina ma padre e figlia scappano dalla finestra, fuggendo tra i tetti.

Kristin e Bernie s’incontrano e i due hanno un brutto litigio, al termine del quale Bernie confessa un difficile segreto alla donna: Gloria ha una malattia che presto la condurrà verso la morte.

La bambina non ne è al corrente perché il padre ha preferito così.

Il cast del film Famiglia all’improvviso

Qualche tempo dopo dalla fuga, Samuel e Gloria stanno giocando in spiaggia nel Sud della Francia, trascorrendo dei momenti bellissimi in compagnia di Kristin e Bernie.

Poi, un giorno, Gloria non si sveglia più. Samuel è devastato per la perdita della figlia, ma non rimpiange neanche un singolo giorno passato con lei e giura che non smetterà di vivere, per lei.

Famiglia all’improvviso vi aspetta su Canale 5 martedì 2 ottobre 2019 ore 21:25.