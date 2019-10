Famiglia all’improvviso, Istruzioni non incluse: trama, cast e streaming del film con Omar Sy

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse è un film del 2016 diretto da Hugo Gélin, remake della pellicola messicana Instructions Not Included di Eugenio Derbez (uscita nel 2013).

Distribuito da LuckyRed, la commedia francese è approdata nelle sale italiane il 20 aprile 2017.

Di cosa parla Famiglia all’improvviso? E chi sono gli attori protagonisti? E dove vedere il film? In tv o in streaming?

Famiglia all’improvviso, la trama del film

Samuel è un eterno Peter Pan, vive nel sud della Francia senza alcuna responsabilità. Gli piace la sua vita priva di legami concreti, ma a un certo punto è costretto a cambiare tutto. Una sua vecchia fiamma un giorno si presenta alla sua porta portando tra le braccia un fagottino. Gloria è sua figlia.

Samuel non è capace di prendersi cura di lei, non riesce a farlo neanche con se stesso, figurarsi con un neonato. Ma giorno dopo giorno impara lentamente a essere un padre e otto anni dopo i due sono diventati inseparabili.

Un giorno, arriva una sorpresa inaspettata che li coglie impreparati.

La trama e il finale di Famiglia all’improvviso

Famiglia all’improvviso, chi fa parte del cast del film

Chi vediamo nel cast di Famiglia all’improvviso – Istruzioni non include? Samuel, il protagonista, è interpretato da un volto conosciuto e apprezzato soprattutto per aver recitato in Quasi Amici: stiamo parlando di Omar Sy, un attore di origini senegalesi che ha preso parte a diversi film prima di Famiglia all’improvviso, come Due agenti molto speciali, X-Men – Giorni di un futuro passato, Jurassic World, Il sapore del successo e Samba. Di recente al cinema è tornato con Dr. Knock e Wolf Call – Minaccia in alto mare.

A interpretare la piccola Gloria è l’omonima attrice Gloria Colston.

Nel cast vediamo anche Clémence Poésy interpretare Kristin, Ashley Walters interpretare Lowell, Antoine Bertrand interpretare Bernie, Anna Cottis interpretare Miss Appleton e Raphael Von Blumenthal interpretare Tom.

Famiglia all’improvviso, dove vedere in tv e in streaming il film

Dove vedere Famiglia all’improvviso? In tv o in streaming? La commedia viene trasmessa in prima tv mercoledì 2 ottobre 2019 su Canale 5, alle ore 21:25. Chi vuole seguire il film in diretta sulla rete ammiraglia Mediaset non deve fare altro che sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre oppure cliccare sul tasto 505 per la versione HD di Canale 5.

Chi invece è fuori casa e vuole seguire il film in diretta streaming tramite pc, smartphone o tablet può accedere alla piattaforma di MediasetPlay. Dovrete prima registrarvi, in modo gratuito, dopodiché accederete ai vostri contenuti preferiti.