Hercules – La leggenda ha inizio: trama, cast e streaming del film di stasera su Italia 1

Per gli amanti della mitologia e dei film epici, stasera – mercoledì 2 ottobre 2019 – su Italia 1 c’è un appuntamento imperdibile: a partire dalle 21,20, infatti, va in onda il film Hercules – La leggenda ha inizio.

La pellicola, diretto da Renny Harlin, vanta gli stessi produttori de “I mercenari” e “Attacco al potere”. È uscito nelle sale cinematografiche a gennaio 2014, non riuscendo però a ottenere il successo sperato. Il protagonista, che veste i panni di Hercules, è l’attore Kellan Lutz (“I Mercenari 3”), mentre la sua amata Ebe è interpretata dalla bellissima Gaia Weiss (“Bianca come il latte, rossa come il sangue”).

Curiosamente, sempre nel 2014 uscì quasi in contemporanea un altro film simile, ovvero “Hercules – Il guerriero”, con un bugdet più alto e un cast molto più famoso (il semi-dio greco era interpretato da Dwayne Johnson, “The Rock”).

Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul film Hercules – La leggenda ha inizio: dalla trama al cast completo, passando per il trailer e le informazioni su dove vederlo in tv e in streaming.

Hercules – La leggenda ha inizio: la trama del film

La Grecia mitologica, quella dei miti e delle leggende, deve avere a che fare con il regime di pesante tirannia instaurato dal re Anfitrione. Proprio per porre fine al suo regno, la regina Alcmena cede alle avance di Zeus e dà alla luce Hercules, un semi-dio concepito con lo scopo di rovesciare il regime di Anfitrione e riportare la pace nel paese.

Così, Hercules nasce e cresce in una Grecia in perenne guerra, in cui la popolazione vive in uno stato di miseria e pericolo costanti. Il giovane non sa nulla delle sue origini divine, né di quello che sarà il suo destino. Tutte le sue attenzioni, anzi, sono concentrate sulla bellissima Ebe, principessa di Creta. La ragazza, tra l’altro, è promessa sposa al fratellastro di Hercules, Ificle, con l’obiettivo apparente di mettere la pace tra i due regni.

Per questo motivo, Hercules viene esiliato. Con il tempo, però, l’eroe conosce tutta la verità sulla sua storia e il suo destino, fino a ritrovarsi davanti a una scelta: fuggire con il suo vero amore o realizzare il suo destino e diventare il più grande eroe di tutti i tempi.

Hercules – La leggenda ha inizio: il cast completo

Come già anticipato, nel cast spicca la presenza di Kellan Lutz nel ruolo del protagonista, sebbene la sua interpretazione non sia piaciuta moltissimo a gran parte della critica. Nel ruolo della principessa Ebe, invece, c’è Gaia Weiss, che in Italia abbiamo conosciuto per il suo ruolo da protagonista nel film “Bianca come il latte, rossa come il sangue”.

Di seguito, il cast completo di Hercules – La leggenda ha inizio, con accanto al nome di ogni attore anche quello del personaggio interpretato nel film:

Kellan Lutz – Hercules

Gaia Weiss – Ebe

Scott Adkins – Re Anfitrione

Roxanne McKee – Alcmena

Liam Garrigan – Ificle

Liam McIntyre – Sotero

Rade Šerbedžija – Chirone

Johnathon Schaech – Tarak

Luke Newberry – Agamennone

Kenneth Cranham – Lucio

Jukka Hildén – Creone

Hercules – La leggenda ha inizio: il trailer ufficiale

Volete vedere il trailer del film che andrà in onda stasera su Italia 1 a partire dalle 21,20? Eccolo:

Hercules – La leggenda ha inizio: dove vedere il film in tv e in streaming

Come vedere Hercules – La leggenda ha inizio in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 2 ottobre 2019 – a partire dalle 21,20 su Italia 1.

La terza rete Mediaset è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming Hercules – La leggenda ha inizio grazie a MediasetPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Mediaset.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming