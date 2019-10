Stasera in tv 17 ottobre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 17 ottobre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 17 ottobre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 17 ottobre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Un passo dal cielo 5

Questa sera su Rai 1 va in onda la sesta puntata della fiction Un passo dal cielo, giunta alla quinta stagione.

Trama: Francesco è diviso tra la caccia a un misterioso individuo che minaccia Elena, con cui sta a poco a poco entrando in confidenza, e la difficile situazione che si è venuta a creare con Emma. Quest’ultima deve gestire anche l’inaspettato arrivo a San Candido del fratello Giulio. Intanto anche Valeria ha a che fare con un uomo riemerso dal passato.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:00 – TG2 Post

21:20 – Maledetti Amici miei

Questa sera su Rai 2 una nuova puntata di Maledetti amici miei, con Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi.

Gli ospiti di stasera

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:15 – Un posto al sole

20:50 – Il palazzo del Vicerè

Questa sera su Rai 3 la prima tv di un film indiano diretto da Gurinder Chadha, Il palazzo del Vicerè.

Trama: Gillian Anderson in un dramma storico. Nel 1947, dopo secoli di dominio britannico, l’India si appresta a diventare indipendente in un clima di contrasti etnici e religiosi.

Il commovente finale del film

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e rovescio

Su Rete 4 stasera va in onda il talk show di Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio.

STASERA IN TV 17 OTTOBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:20 – Eurogames

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata, la numero cinque, di Eurogames, la versione rivisitata di Giochi senza frontiere con la conduzione di Ilary Blasi.

GUIDA TV 17 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera torna una nuova puntata de Le Iene Show, con Nicola Savino e Alessia Marcuzzi.

Le anticipazioni della puntata di stasera de Le Iene

PROGRAMMI TV 17 OTTOBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La 7 è in programmazione Piazzapulita, il talk show di approfondimento su tematiche di attualità condotto da Corrado Formigli.

PROGRAMMI TV 17 OTTOBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Creed – Nato per combattere

Su Tv8 questa sera va in onda il film Creed – Nato per combattere, con Sylvester Stallone e Michael B. Jordan.

Trama: Adonis Johnson non ha mai conosciuto il suo celebre padre, il campione del mondo dei pesi massimi Apollo Creed, morto prima della sua nascita. Nonostante tutto, non c’è modo di negare che la boxe scorra nelle sue vene, quindi Adonis va a Philadelphia, luogo del leggendario incontro tra Apollo Creed e il difficile sfidante Rocky Balboa, e lo rintraccia per chiedergli di essere il suo allenatore. Rocky vede in lui la stessa forza e determinazione di Apollo e acconsente. Ma il campione in carica da sfidare è il più letale che si sia mai visto in giro.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Attacco al potere – Olympus has fallen

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Attacco al potere – Olympus has fallen, con Gerard Butler, Aaron Eckhart e Morgan Freeman.

Trama: Mike Banning è un agente dei servizi segreti che ha perso lavoro ed onore, ritenuto responsabile della morte accidentale della first lady. Quando la Casa Bianca viene attaccata da un gruppo di terroristi nord-coreani, Mike si reca di sua spontanea volontà sul posto per dimostrare con i fatti di essere l’unico uomo che può salvare la vita del Presidente e il futuro della nazione stessa.

Di seguito il trailer:

STASERA IN TV 17 OTTOBRE 2019: SKY SPORT UNO

22:00 – The Roger Federer Story

Su Sky Sport Uno staserala storia del campione del tennis Roger Federer.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Riviera di Ulisse

21:15 – X Factor 2019 – Home Visit

Questa sera su Sky Uno torna il talent canoro più famoso d’Italia, X Factor. È la volta della fase decisiva, quella degli Home Visit, durante la quale i 4 giudici – Sfera Ebbasta, Mara Maionchi, Malika Ayane e Samuel Romano – sceglieranno la squadra di cantanti che saliranno sul palco dei Live.

