Chi è Sevda Erginci, l’attrice che interpreta Ipek Gencer nella serie Come sorelle

Sevda Erginci è l’attrice protagonista della serie Come sorelle, in onda in prima visione su Canale 5 da mercoledì 8 luglio 2020 dalle 21.20. Nella fiction turca in otto puntate interpreta il ruolo della protagonista Ipek Gencer, una giovane ereditiera, nonché promessa sposa. Ma chi è Sevda Erginci? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto quello che c’è da sapere su Come sorelle

Sevda Erginci, chi è la protagonista di Come sorelle

Classe 1993, Sevda è nata in Turchia il 3 ottobre ed è la protagonista della serie tv Come sorelle, una fiction che ha avuto grande successo in Turchia e che debutta in Italia, su Canale 5, a partire da mercoledì 8 luglio in prima serata. Di lei in realtà si sa molto poco. Senz’altro è una ragazza molto bella, oltre ad essere una bravissima attrice.

La trama della serie Come sorelle

Occhi e capelli castani, nella serie interpreta Ipek Gencer, una giovane ereditiera. Un giorno, tramite una lettera, scopre di avere due sorelle di cui non ha mai sentito parlare prima. La prima è una dottoressa, si chiama Deren Kutlu, mentre l’altra si è lanciata nel settore artistico ed è una cantante, Cilem Akan. Il personaggio interpretato da Sevda Erginci in Come sorelle decide di invitare le due sorelle al suo matrimonio, programmato a breve, e affronta anche la madre adottiva senza avere paura del rifiuto.

Il cast di Come sorelle: attori e personaggi

Le tre sorelle avranno voglia d’indagare sul loro passato e intendono conoscersi a fondo: del resto, ne avranno l’occasione dal momento che rimarranno intrappolate sull’isola dell’Egeo dov’era programmato il matrimonio di Ipek. Insieme, proveranno a ricostruire i pezzi mancanti della loro vita.

Da quante puntate è composto Come sorelle

In questi ultimi anni Sevda Erginci ha preso parte ad altri film e serie di successo come Uzaklarda Arama, Ver Elini Ask e Yasak Elma. Su Instagram è seguita da 1 milione 400mila persone. Nel cast di Come sorelle figurano altri attori e attrici turchi importanti. Deren, la sorella maggiore medico, è interpretata da Melis Sezen, mentre la sorella minore, la cantante Cilm Akan, è interpretata da Elifcan Ongurlar. Nel cast vediamo anche Yurdaer Okur interpretare Tekin Malik e Ece Uslu interpretare Cahide Esen Karalar.

Dove vedere in tv e in streaming Come sorelle

Potrebbero interessarti Delitti inquietanti: trama, cast, trailer e streaming del film su Rete 4 Chicago Fire 7 anticipazioni: la trama della terza puntata | 8 luglio Cose Nostre, stasera su Rai 1 la storia dei fratelli Luciani