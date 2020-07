Come sorelle, il cast della nuova serie turca di Canale 5

Come sorelle è la nuova serie tv in arrivo su Canale 5. In Turchia, dov’è stata prodotta, è una serie amatissima, diventata un vero e proprio fenomeno: del resto, è prodotta dagli stessi nomi che hanno lanciato Cherry Season e Bitter Sweet, serie molto apprezzate anche in Italia. Come sorelle va in onda a partire da mercoledì 8 luglio 2020 in prima serata su Canale 5. La serie è composta da otto puntate e racconta la storia di un’ereditiera caduta in rovina pronta per il giorno delle sue nozze, che però scopre di avere due sorelle mai sentite nominare prima. L’obiettivo della protagonista, Ipek, sarà ricongiungersi con le sorelle perse e poi ritrovate, invitandole al matrimonio con l’arrogante Tekin. Ma chi vediamo nel cast della serie? Scopriamo i personaggi e gli attori che li interpretano.

Partiamo dalle tre sorelle protagoniste. La prima, da cui parte tutta la trama, si chiama Ipek Gencer ed è interpretata da Sevda Erginci, un’attrice che ha recitato prettamente in serie televisive turche e che in Italia arriva proprio con Come sorelle. Il suo personaggio, Ipek, è un’ereditiera caduta in disgrazia. Dopo aver conseguito la laurea, la ragazza ha iniziato a lavorare per Tekin, un uomo potente quanto violento che le ha chiesto di sposarlo.

Nonostante la sua natura violenza e senza scrupoli, Ipek accetta la proposta, ma il motivo è ben lontano dal finale romantico: Ipec infatti vuole vendicarsi di Tekin, poiché è lui il responsabile della crisi della sua famiglia. Ad interpretare l’infido Tekin è Yurdaer Okur, che ha recitato anceh in serie come THe Protector.

Parliamo delle sorelle di Ipek. Vediamo Deren, la sorella maggiore, interpretata da Melis Sezen. Deren si è laureata in medicina per intraprendere la carriera di medico ed è stata adottata da una famiglia abbiente. La sorella minore, Cilem, invece è interpretata da Elifcan Ongurlar. Cilem è una cantante di professione che all’apparenza sembra docile e mansueta ma nasconde invece un carattere peperino. Infine nel cast vediamo poi Ece Uslu interpretare Cahide Esen Karalar, la madre adottiva di Ipek.

