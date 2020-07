Come sorelle, la serie turca debutta su Canale 5: trama, cast, streaming

Su Canale 5 arriva una nuova serie televisiva turca. Dopo i grandi successi (collocati però nel palinsesto pomeridiano) come Bitter Sweet e il recente Daydreamer, per non dimenticare Cherry Season (che ha lanciato un po’ la corrente delle fiction turche in Italia negli ultimi anni), arriva anche Come sorelle, una serie-fenomeno che in Turchia ha conquistato il pubblico unanime. La serie tv è composta da otto episodi che saranno trasmessi in prima assoluta soltanto sul canale principale di Mediaset. La serie, prodotta da Star TV (la prima emittente privata turca nata nel 1989). Il titolo originale di Come sorelle è Sevgili Geçmis ed è stata realizzata da İnci e İsmail Gündoğdu, i principali produttori turchi che hanno anche concretizzato successi come i già menzionati Cherry Season e Bitter Sweet.

Di cosa parla Come sorelle? La serie è inquadrata come un miscuglio tra Dinasty, Real Housewives di Napoli e This Is Us, una combinazione micidiale che mette insieme quindi commedia, dramma e anche sfumature trash e al centro della storia vede l’ereditiera e futura sposa Ipek Gencer. Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Come sorelle, dalla trama al cast.

Ipek Gencer è una giovane ereditiera, nonché promessa sposa. Un giorno, tramite una lettera, scopre di avere due sorelle di cui non ha mai sentito parlare prima. La prima è una dottoressa, si chiama Deren Kutlu, mentre l’altra si è lanciata nel settore artistico ed è una cantante, Cilem Akan. Ipek decide di invitare le due sorelle al suo matrimonio, programmato a breve, e affronta anche la madre adottiva senza avere paura del rifiuto. Le tre sorelle avranno voglia d’indagare sul loro passato e intendono conoscersi a fondo: del resto, ne avranno l’occasione dal momento che rimarranno intrappolate sull’isola dell’Egeo dov’era programmato il matrimonio di Ipek. Insieme, proveranno a ricostruire i pezzi mancanti della loro vita.

Chi vediamo nel cast? Personaggi che non abbiamo mai incontrato finora, come del resto i loro interpreti. La protagonista, Ipek, è una ricca ereditiera interpretata da Sevda Erginci, attrice nata a Istanbul nel 1993 che ha recitato principalmente in serie turche. Al suo fianco vediamo Deren, la sorella maggiore medico, interpretata da Melis Sezen, mentre la sorella minore, la cantante Cilm Akan, è interpretata da Elifcan Ongurlar. Nel cast vediamo anche Yurdaer Okur interpretare Tekin Malik, Ece Uslu interpretare Cahide Esen Karalar.

Dove vedere in tv la serie Come sorelle? La fiction va in onda su Canale 5 stasera, mercoledì 8 luglio 2020, in prima tv assoluta a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda della fiction ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: Come sorelle è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

