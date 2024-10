È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 22 ottobre 2024 su Rete 4

Questa sera, martedì 22 ottobre 2024, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 22 ottobre 2024, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 22 ottobre 2024

Al centro della puntata, la forte tensione tra Governo e magistratura per la decisione del Tribunale di Roma di non convalidare il trattenimento dei dodici migranti nel centro in Albania, perché provenienti da Paesi non completamente sicuri. C’è attesa per il decreto che punta a superare la sentenza europea. Un’altra polemica molto aspra riguarda i soldi destinati alla sanità nella manovra economica: secondo la segretaria del Pd Elly Schlein l’esecutivo agevolerebbe la privatizzazione, mentre la premier Giorgia Meloni parla di mistificazioni dei numeri. Nel frattempo, sono tanti i medici e gli infermieri italiani che preferiscono andare a lavorare all’estero per le migliori condizioni di lavoro e la maggiore retribuzione.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 22 ottobre 2024 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.