Soavegel, qual è l’azienda della prima puntata di Boss in incognito 2024 2025, datore di lavoro, location, storia, lavoratori, Domenico Bianco

Qual è l’azienda della puntata di oggi di Boss in incognito? Protagonista è Domenico Bianco, amministratore Delegato di Soavegel, azienda leader nella produzione di surgelati. Con sede a Francavilla Fontana (BR), Soavegel dispone di un sito produttivo di 40.000 mq, conta 150 dipendenti ed esporta in tutto il mondo con un fatturato di 52 milioni di euro. In un solo giorno Soavegel è in grado di produrre 65 mila kg di prodotti surgelati. Nella sua avventura in incognito, Domenico Bianco affiancherà i suoi dipendenti: Antonio gli farà vedere come preparare i panzerotti, con Alieu scoprirà il mondo degli arancini, Concetta lo istruirà nel lavoro di confezionamento dei panzerottini e delle crepès e Cosimo lo porterà nel cuore del freddissimo magazzino di stoccaggio. Max Giusti, invece, in incognito in missione per conto del Boss, incontrerà Domenico e si cimenterà nella promozione del prodotto nella splendida cornice della piazza di Ostuni.

Dal sito di Soavegel leggiamo: “Il marchio Soave nasce nel 1935. L’azienda fondata da Domenico Bianco, inizia la propria attività di “pastaio”, aprendo il primo stabilimento a Francavilla Fontana (BR). Negli anni seguenti e fino al 1970, grazie all’elevato standard qualitativo ed all’approfondita selezione delle materie prime, l’aumento della domanda viene sostenuta con gli stabilimenti di Roma e Taranto.

Nel 1975 il figlio Leonardo, che nel frattempo ha ricevuto dal padre le redini dell’azienda, inizia un’importante e difficile conversione delle attività. E’ il periodo in cui si celebra la rinascita dell’alimentazione intelligente. Inizia quindi l’incessante ricerca e attenzione rivolta ai prodotti gastronomici surgelati.

I continui investimenti nelle strutture produttive, rivolti al miglioramento tecnologico e qualitativo, hanno favorito l’allargamento dell’offerta, permettendo l’affermazione di una gamma di specialità surgelate ispirate alla cucina mediterranea.

Oggi, tutta la famiglia Bianco è impegnata nella gestione più operativa della struttura aziendale riuscendo a coniugare l’elevata automazione degli impianti produttivi con una lunga esperienza di gestione diretta. Una forte vocazione imprenditoriale ha quindi da sempre caratterizzato la famiglia Bianco, che nel corso degli anni ha saputo percepire i cambiamenti di mercato, facendo crescere ed affermare, in campo nazionale ed internazionale, il marchio Soavegel”.

Agli operai, impegnati a lavorare con il loro boss o con Max Giusti – anche lui camuffato per impersonare il lavoratore toscano Attilio – verrà detto che stanno girando “Cambio Lavoro”, un nuovo programma che segue persone che hanno perso il lavoro e vengono ricollocate. Solo una volta terminata la settimana di riprese nell’azienda, i lavoratori scopriranno che ad affiancarli ci sono stati il boss o Max Giusti, che sveleranno la loro identità.

Boss in incognito 2024 2025: quante puntate

Quante puntate sono previste per Boss in incognito 2024 2025? In tutto cinque episodi episodi – le prime tre andranno in onda dal 22 ottobre, per tre settimane, le altre due nel 2025 – in onda ogni martedì su Rai 2 dalle 21.20. Ecco la programmazione completa.