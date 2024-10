Mike: le anticipazioni (trama e cast) della seconda e ultima puntata, 22 ottobre

Questa sera, 22 ottobre 2024, alle ore 21.30 in prima visione su Rai 1 va in onda la seconda e ultima puntata di Mike, la serie in onda in due puntate dedicata a Mike Bongiorno a 100 anni dalla sua nascita e interpretata da Claudio Gioè. La trama della serie è tratta dal libro biografico La versione di Mike, scritto dallo stesso Mike in collaborazione con il figlio Nicolò Bongiorno nel 2007. Vediamo le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni e trama

Nel 1945, magro come un chiodo, Mike approda nella baia di New York passando di fianco a Ellis Island dove suo nonno Michelangelo, campano di origine, era sbarcato cinquant’anni prima facendo così tanta fortuna da consen – tire a Philip di diventare un avvocato di successo. Philip, nel frattempo, si è risposato e Mike, ora ventenne, si trova a dover creare ex novo e non senza incomprensioni, un rapporto con lui, preso tra il desiderio di proseguire gli studi e la necessità di costruirsi un futuro in America con le sue sole forze. Da americano che si sente però anche italiano, inizia come speaker alla radio e nella pubblicità.

Mike: il cast

Tanti gli attori popolari che hanno preso parte alle riprese di Mike. Ad interpretare il re del quiz è Claudio Gioè, volto noto delle fiction Rai, mentre Elia Nuzzolo interpreta Bongiorno da giovane. Nel cast troviamo anche Paolo Pierobon, Valentina Romani, che veste i panni della moglie Daniela. Massimo De Lorenzo, Tomas Arana, Clotilde Sabatino, Sandra Ceccarelli, Augusto Fornari, Federica Torchetti, Gualtiero Burzi, Michele Ragno, Gianluca Zaccaria, Luca Di Sessa, Alberto Vecchiato.

Mike: quante puntate

Quante puntate sono previste per Mike? La serie è composta da due episodi in onda su Rai 1 in prima visione il 21 e 22 ottobre 2024 dalle ore 21.30. Ecco la programmazione completa.