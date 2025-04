Il Turco: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, martedì 8 aprile 2025, su Canale 5 va in onda in prima serata Il Turco, la prima puntata della nuova miniserie con protagonista Can Yaman. Le puntate della miniserie, in cui Yaman recita per la prima volta in lingua inglese, sono in tutto due (da tre episodi ciascuna). Vediamo insieme le anticipazioni.

Trama e anticipazioni

Al centro del racconto c’è un giannizzero (ovvero un uomo a seguito del sultano ottomano) che, ferito, si rifugia a Moena dopo essere sfuggito a un’esecuzione durante l’assedio di Vienna del 1683. Nel paese della Val di Fassa, ai piedi delle Dolomiti, il soldato viene salvato da Gloria (Greta Ferro) e invita gli abitanti a lottare per i propri diritti.

Il Turco: il cast della serie

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni, ma qual è il cast de Il Turco? Protagonista della serie è Can Yaman, uno degli attori più amati. Ne Il Turco – scritto da Kerem Deren e Çişil Hazal Tenim, e diretto da Uluç Bayraktar – , Yaman è affiancato da Greta Ferro, nota per la serie-cult, ideata da Camilla Nesbitt per Taodue-Mediaset Group, Made in Italy: l’attrice impersona Gloria che, incontrato Hasan, sarà coinvolta in un’infuocata storia d’amore, passione, desiderio.

Nel poderoso cast de Il Turco, Will Kemp (Girlfriends’ Guide to Divorce); Kieran O’Reilly (Vikings), David Nykl (Stargate: Atlantis); Slavko Sobin (Django, Everybody Loves Diamonds, Kaos); Magnus Samuelsson (The Last Kingdom). Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.