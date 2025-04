Morgane – Detective geniale 4: anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, martedì 8 aprile 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Morgane – Detective geniale 4, la quarta stagione della serie tv franco-belga ideata da Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié e Nicolas Jean. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della serata, dal titolo “Mosaico”, sono passate diverse settimane e la pancia di Morgane si è ingrossata, rendendo le indagini ancora più difficili. E se l’omicidio di un influencer, in diretta sui social, darà filo da torcere agli inquirenti, sarà il test di paternità ordinato da Thea a generare tutte le fantasie di questa puntata: chi è il padre del bambino, David, Timothée o Karadec?

Nel secondo episodio dell’ultima puntata, dal titolo “Ultravioletto”, per una volta, il colpevole viene identificato fin dall’inizio dell’episodio e Morgane farà di tutto per smascherarlo; tranne per il fatto che quest’ultima è in maternità. Dovrà raddoppiare la sua immaginazione e la sua inventiva per restare in contatto con il colpevole, anche se ciò significa mettere a repentaglio la fine della sua gravidanza. E mentre l’identità del colpevole è già nota, l’identità del padre verrà svelata solo negli istanti finali.

Morgane – Detective geniale 4: il cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata di Morgane – Detective geniale 4, ma qual è il cast completo della quarta stagione? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Audrey Fleurot: Morgane Alvaro

Mehdi Nebbou: Adam Karadec

Bruno Sanches: Gilles Vandraud

Marie Denarnaud: Céline Hazan

Bérangère McNeese: Daphné Forestier

Cypriane Gardin: Théa Alvaro

Noé Vandevoorde: Eliott Mullier

Clotilde Hesme: Roxane Ascher

Jérémy Lewin: Timothée Guichard

Streaming e tv

Dove vedere la quarta puntata di Morgane – Detective geniale 4 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.