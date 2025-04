Il Turco: quante puntate, durata e quando finisce la serie con Can Yaman

Il Turco è la nuova miniserie con protagonista Can Yaman in onda su Canale 5 in prima serata e in esclusiva. Quante puntate sono previste per Il Turco? Appuntamento in prima visione l’8 e 15 aprile 2025 alle ore 21.30. Le puntate della miniserie, in cui Yaman recita per la prima volta in lingua inglese, sono in tutto sei. Canale 5 ne manda in onda tre per volta, per due prime serate. Ecco la programmazione completa:

Prima puntata: martedì 8 aprile 2025

Seconda puntata: martedì 15 aprile 2025

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata de Il Turco? Ogni puntata ha una durata di circa 45 minuti. Per ognuna delle due serate Canale 5 trasmesse tre episodi. Ma di che cosa parla Il Turco? Al centro del racconto c’è un giannizzero (ovvero un uomo a seguito del sultano ottomano) che, ferito, si rifugia a Moena dopo essere sfuggito a un’esecuzione durante l’assedio di Vienna del 1683. Nel paese della Val di Fassa, ai piedi delle Dolomiti, il soldato viene salvato da Gloria (Greta Ferro) e invita gli abitanti a lottare per i propri diritti.

Streaming e tv

Dove vedere Il Turco in diretta tv e streaming? La serie va in onda in prima serata alle 21.30 su Canale 5 per due prime serate, l’8 e 15 aprile 2025. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity. Sulla piattaforma, da venerdì 21 marzo, sono disponibili i primi dieci minuti della serie.