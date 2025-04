Morgane – Detective geniale 4 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Stasera, martedì 8 aprile 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Morgane – Detective geniale 4, la quarta stagione della serie tv franco-belga ideata da Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié e Nicolas Jean. La protagonista è una ex donna delle pulizie di circa 40 anni (un soggetto ad alto potenziale cognitivo, con 160 di quoziente intellettivo) che, per una circostanza fortuita, ha iniziato ad aiutare la polizia giudiziaria a risolvere diversi casi. Dove vedere Morgane – Detective geniale 4 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

Morgane – Detective geniale 4 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Morgane – Detective geniale 4, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate (da due episodi ciascuna: totale 8 episodi): la prima martedì 18 marzo; la quarta e ultima martedì 8 aprile 2025. Di seguito la programmazione completa: